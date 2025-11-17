12 Dev Adam'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

Türkiye Basketbol Federasyonu, Ergin Ataman'ın seçtiği kadroyu resmen açıkladı. 12 Dev Adam'ın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile yapacağı maçlar için oyuncu havuzu netleşti.

12 DEV ADAM'IN ADAY KADROSU

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan (Beşiktaş Gain), Onuralp Bitim, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Muhsin Yaşar (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Onan (Glint Manisa Basket), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Sertaç Şanlı (Dubai Basketbol), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos).

A MİLLİ TAKIM'IN MAÇ TAKVİMİ

Milliler; 27 Kasım Perşembe günü saat 21.00 itibarıyla Bosna Hersek ile Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde, 30 Kasım Pazar günü ise TSİ 19.00 itibarıyla İsviçre ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.