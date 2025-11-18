Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

TÜİK açıkladı: İşsizlik rakamları belli oldu

İşsiz sayısı 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 26 bin kişi azalarak 3 milyon 10 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TÜİK açıkladı: İşsizlik rakamları belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 10:27

(), 2025 yılı üçüncü çeyrek İstatistikleri’ni açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 26 bin kişi azalarak 3 milyon 10 bin kişi oldu. oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda yüzde 11,2 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,0 OLDU

edilenlerin sayısı 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 65 bin kişi artarak 32 milyon 558 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 49,0 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,2 iken kadınlarda yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: İşsizlik rakamları belli oldu

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 39 bin kişi artarak 35 milyon 568 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda ise yüzde 36,2 oldu.

TÜİK açıkladı: İşsizlik rakamları belli oldu

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 15,3 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalış ile yüzde 15,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 21,8 olarak tahmin edildi.

TÜİK açıkladı: İşsizlik rakamları belli oldu

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAMIN YÜZDE 59,3'Ü HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 13 bin kişi, inşaat sektöründe 40 bin kişi, hizmet sektöründe 159 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 147 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,0'ı tarım, yüzde 19,8'i sanayi, yüzde 7,0'ı inşaat, yüzde 59,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,5 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat artarak 42,5 saat olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: İşsizlik rakamları belli oldu

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 29,4 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,6 puanlık azalış ile yüzde 29,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,9 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,3 olarak tahmin edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bitcoin’de sert düşüş sürüyor: Piyasa korku seviyesine indi
Nefes Kredisi için destek iki katına çıkarıldı! İşte 5 soruda 25 milyarlık destek
ETİKETLER
#işsizlik
#tüik
#istihdam
#türkiye istatistik kurumu
#işgücü
#Işgücü Istatistikleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.