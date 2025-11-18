TÜİK açıkladı: İşsizlik rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı üçüncü çeyrek İşgücü İstatistikleri’ni açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 26 bin kişi azalarak 3 milyon 10 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda yüzde 11,2 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,0 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 65 bin kişi artarak 32 milyon 558 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 49,0 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,2 iken kadınlarda yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 39 bin kişi artarak 35 milyon 568 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda ise yüzde 36,2 oldu.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 15,3 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalış ile yüzde 15,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 21,8 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAMIN YÜZDE 59,3'Ü HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 13 bin kişi, inşaat sektöründe 40 bin kişi, hizmet sektöründe 159 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 147 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,0'ı tarım, yüzde 19,8'i sanayi, yüzde 7,0'ı inşaat, yüzde 59,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,5 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat artarak 42,5 saat olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 29,4 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,6 puanlık azalış ile yüzde 29,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,9 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,3 olarak tahmin edildi.