Bitcoin’de sert düşüş sürüyor: Piyasa korku seviyesine indi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Olumlu haberlere rağmen Bitcoin’de bir aydır süren düzenli gerileme yatırımcıyı yordu. Piyasada güvensizlik ve belirsizlik yeniden büyüyor.
FED’in faiz indirimi ve parasal genişleme beklentilerinin etkisiyle ekim ayı başında tüm zamanların rekorunu kıran Bitcoin, sadece bir ay içinde bambaşka bir tabloya döndü. Yatırımcılar, artık yaşanan düşüşlere bir anlam veremiyor; “Bu fiyat hareketlerinin bir gerekçesi olmalı” diyenlerin sayısı da giderek azalıyor.
Piyasada hâkim görüş açık: Bitcoin, bir süredir sanki kendi kendine düşüyor.
10 Ekim’de gelen o sert darbenin arka planında, Donald Trump ve kısa süre önce affettiği eski Binance CEO’su CZ’nin bulunduğu iddiaları, zaten kırılgan olan yatırımcı güvenini iyice sarstı. İnsanlar, “Bir şeyler dönüyor ama ne?” hissiyle hareket etmeye başladı.
Bireysel yatırımcıdan beklenen likidite desteği gelmeyince gözler kurumsallara çevrildi. Ancak onların alımları da gidişatı değiştirmeye yetmedi. Kaldıraçlı işlemlerde long açanların her düşüşte adeta piyasa yapıcıların “avı” hâline gelmesi ise tansiyonu daha da yükseltti.
Ekim başındaki rekorun ardından Bitcoin, neredeyse çizgi halinde aşağı yönlü bir seyir izliyor. Üstelik PayPal ve Mastercard’ın stabil kripto para adımları gibi birçok olumlu gelişme de fiyatı yukarı taşıyamadı.
Geçtiğimiz hafta 100 bin doların üzerine doğru yaptığı atağın da kalıcı olmaması, moralleri iyice bozdu. Dün itibarıyla Bitcoin 89 bin dolara kadar geriledi. Sadece son 24 saatte kaldıracın yol açtığı tasfiye miktarı yaklaşık 1 milyar dolar.
Kripto korku ve açgözlülük endeksinin yılın en düşük seviyesine, 15 puana, kadar inmesi yatırımcının piyasaya taze para sokmaya pek niyetli olmadığını gösteriyor.
Toplam piyasa değeri, birkaç ay önceki 4 trilyon dolardan 3.1 trilyon dolara düşmüş durumda. Ethereum’un da 3000 doların altına sarkması, Bitcoin’in piyasa hakimiyetini zorlamasını engelliyor. Bu durum, altcoinlerdeki ağır değer kaybını daha da derinleştiriyor.
Son günlerde sosyal medyada konuşulan bir başka detay ise düşüş öncesi düzenli şekilde yüz milyonlarca dolarlık short açtığı düşünülen, Baron Trump’a ait olduğu iddia edilen hesaplar. İlginç olan şu: Piyasa yapıcılar bu pozisyonları likide edecek klasik “fitil hareketlerini” neredeyse hiç yapmıyor.