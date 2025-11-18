Bitcoin’de sert düşüş sürüyor: Piyasa korku seviyesine indi

FED’in faiz indirimi ve parasal genişleme beklentilerinin etkisiyle ekim ayı başında tüm zamanların rekorunu kıran Bitcoin, sadece bir ay içinde bambaşka bir tabloya döndü. Yatırımcılar, artık yaşanan düşüşlere bir anlam veremiyor; “Bu fiyat hareketlerinin bir gerekçesi olmalı” diyenlerin sayısı da giderek azalıyor.

Piyasada hâkim görüş açık: Bitcoin, bir süredir sanki kendi kendine düşüyor.

