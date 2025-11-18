Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Bitcoin’de sert düşüş sürüyor: Piyasa korku seviyesine indi

Kasım 18, 2025 09:15
1
Bitcoin

Olumlu haberlere rağmen Bitcoin’de bir aydır süren düzenli gerileme yatırımcıyı yordu. Piyasada güvensizlik ve belirsizlik yeniden büyüyor.
 

2
bitcoin

FED’in faiz indirimi ve parasal genişleme beklentilerinin etkisiyle ekim ayı başında tüm zamanların rekorunu kıran Bitcoin, sadece bir ay içinde bambaşka bir tabloya döndü. Yatırımcılar, artık yaşanan düşüşlere bir anlam veremiyor; “Bu fiyat hareketlerinin bir gerekçesi olmalı” diyenlerin sayısı da giderek azalıyor.
Piyasada hâkim görüş açık: Bitcoin, bir süredir sanki kendi kendine düşüyor.
 

3
bitcoin

GÜVEN KIRAN İDDİALAR VE SARSILAN YATIRIMCI PSİKOLOJİSİ

10 Ekim’de gelen o sert darbenin arka planında, Donald Trump ve kısa süre önce affettiği eski Binance CEO’su CZ’nin bulunduğu iddiaları, zaten kırılgan olan yatırımcı güvenini iyice sarstı. İnsanlar, “Bir şeyler dönüyor ama ne?” hissiyle hareket etmeye başladı.
 

4
bitcoin

Bireysel yatırımcıdan beklenen likidite desteği gelmeyince gözler kurumsallara çevrildi. Ancak onların alımları da gidişatı değiştirmeye yetmedi. Kaldıraçlı işlemlerde long açanların her düşüşte adeta piyasa yapıcıların “avı” hâline gelmesi ise tansiyonu daha da yükseltti.
 

5
POZİTİF HABERLER BİLE FİYATI TUTAMIYOR

POZİTİF HABERLER BİLE FİYATI TUTAMIYOR

Ekim başındaki rekorun ardından Bitcoin, neredeyse çizgi halinde aşağı yönlü bir seyir izliyor. Üstelik PayPal ve Mastercard’ın stabil kripto para adımları gibi birçok olumlu gelişme de fiyatı yukarı taşıyamadı.
 

6
bitcoin

Geçtiğimiz hafta 100 bin doların üzerine doğru yaptığı atağın da kalıcı olmaması, moralleri iyice bozdu. Dün itibarıyla Bitcoin 89 bin dolara kadar geriledi. Sadece son 24 saatte kaldıracın yol açtığı tasfiye miktarı yaklaşık 1 milyar dolar.
 

7
PİYASA KORKU EVRESİNE GERİ DÖNDÜ

PİYASA KORKU EVRESİNE GERİ DÖNDÜ

Kripto korku ve açgözlülük endeksinin yılın en düşük seviyesine, 15 puana, kadar inmesi yatırımcının piyasaya taze para sokmaya pek niyetli olmadığını gösteriyor.
 

8
Ethereum

Toplam piyasa değeri, birkaç ay önceki 4 trilyon dolardan 3.1 trilyon dolara düşmüş durumda. Ethereum’un da 3000 doların altına sarkması, Bitcoin’in piyasa hakimiyetini zorlamasını engelliyor. Bu durum, altcoinlerdeki ağır değer kaybını daha da derinleştiriyor.
 

9
BARON TRUMP

“BARON TRUMP” HESABI YENİ SORU İŞARETLERİ YARATTI

Son günlerde sosyal medyada konuşulan bir başka detay ise düşüş öncesi düzenli şekilde yüz milyonlarca dolarlık short açtığı düşünülen, Baron Trump’a ait olduğu iddia edilen hesaplar. İlginç olan şu: Piyasa yapıcılar bu pozisyonları likide edecek klasik “fitil hareketlerini” neredeyse hiç yapmıyor. 
 

10

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.