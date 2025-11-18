Menü Kapat
Nefes Kredisi iki katına çıkarıldı! İşte 5 soruda 25 milyarlık destek

Kasım 18, 2025 09:44
1
Nefes Kredisi

KOBİ’lere finansman desteği için verilen ikinci  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi paketi, yoğun talep üzerine 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıldı. 6 ay ödemesiz krediye başvurular 19 Kasım’da başlıyor. Krediye TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek.

 

2
6 AY ANAPARA ÖDEMESİZ

6 AY ANAPARA ÖDEMESİZ

TOBB, Kredi Garanti Fonu ve bankaların işbirliğinde verilecek kredide 24 ay vadeye kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faiz uygulanacak. Kredi 6 ay anapara ödemesiz, azami 36 ay vadeli olacak. Bir firma en fazla 1.5 milyon TL kredi kullanabilecek.
 

3
Nefes Kredisi

Temmuz ayında verilen birinci Nefes Kredisi kapsamında 23 bin 515 firmaya 30 milyar TL destek sağlanmıştı. İkinci Nefes Kredisi 2 Ekim'de başlamıştı. 25 milyar TL'lik paketten 20 bin firma yararlandı. İkinci paketle birlikte KOBİ'lere sağlanan toplam destek 80 milyar TL'ye ulaşıyor.
 

4
nefes kredisi

ODAYA ÜYE OLMAK ŞART

KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye TOBB'a bağlı tüm Oda-Borsa üyesi işletmeler başvurabilecek. İşletmeler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek.
 

5
NEFES KREDİSİ

NEFES KREDİSİ İÇİN EN MERAK EDİLEN SORULAR

1-TOBB NEFES KREDİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

TOBB'a bağlı oda-borsa üyesi işletmeler TOBB Nefes Kredisi'ne başvurabilir.
 

6
2-BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2-BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvurular, 19 Kasım 2025 tarihi itibarıyla başlıyor.
 

7
3-KREDİ LİMİTİ NE KADAR?

3-KREDİ LİMİTİ NE KADAR?

TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma azami 1.5 milyon TL kredi kullanabilecek.
 

8
4-ÖDEME KOŞULLARI NASIL?

4-ÖDEME KOŞULLARI NASIL?

Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzeri yüzde 32 faizle kullandırılacak.
 

9
NEFES KREDİSİ HANGİ BANKADAN ÇEKİLİR?

5-NEFES KREDİSİ HANGİ BANKADAN ÇEKİLİR?

Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım şubelerine başvuru yapılabiliyor.
 

10
TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lerin yaşadığı en büyük sıkıntının finansmana erişim olduğunu belirtti. Özellikle KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırının, krediye erişimi zorlaştırdığını bildiren Hisarcıklıoğlu, "Böyle bir dönemde KOBİ'lerimize destek olmak için yeni bir kaynak oluşturduk. TOBB, KGF ve bankalar güç birliği yaptık. Amacımız zor günlerde KOBİ'lerimizin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak" değerlendirmesinde bulundu.

 

