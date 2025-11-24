Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya sosyal medyada yaptığı açıklamada kırmızı bültenle aradığımız 7, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu ülkemize geri getirdik ifadelerine yer verdi.

SUÇLULAR TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Yakalanan suçluların suçlarına dair bilgileri paylaşan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı bülten ile aradığımız suçluları kararlılıkla ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz, kaçış yok. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak iş birliğiyle; ‘Çocuğu Kasten Öldürmeye Azmettirmek, Kasten Öldürmeye Teşebbüse Azmettirme’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ç. isimli şahıs Almanya’da, ‘Kasten Öldürme’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.G. isimli şahıs Almanya’da, ‘Cinsel Suçlardan’ Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan V.Y. isimli şahıs Almanya’da, ‘Nitelikli Cinsel Saldırı’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.S.Ö. isimli şahıs Amerika Birleşik Devletleri’nde, ‘Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.K. isimli şahıs Arjantin’de, ‘Kasten Öldürme, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.A. isimli şahıs Bosna Hersek’te, ‘Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, 5 Kez Nitelikli Yağma , Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.A. isimli şahıs İran’da, ‘Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama’ suçlarından ulusal seviyede aranan E.A.Ü. isimli şahıs Birleşik Arap Emirlikleri’nde, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan ulusal seviyede aranan K.A. isimli şahıs Yunanistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."