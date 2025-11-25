Galatasaray Union SG muhtemel 11! Singo, Osimhen, Lemina Union SG maçında oynayacak mı?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında sahasında Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

GALATASARAY UNİON SG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise’ı RAMS Park’ta konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45’te başlayacak ve İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jose Maria Sanchez tarafından yönetilecek. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi’nin lig formatındaki yeni düzenlemesinde 9 puanla 9. sırada yer alarak maça çıkacak. Union SG ise turnuvada ilk maçını kazanmasına rağmen sonraki üç mücadelede farklı mağlubiyetler alarak 3 puanda kaldı.

Galatasaray’ın iç sahadaki güçlü performansı dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park’ta oynadığı son 33 resmi maçta mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezon Young Boys karşısında alan Galatasaray, bu süreçte Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası’nda önemli sonuçlar elde etti. Union SG ise turnuvaya PSV deplasmanında aldığı 3-1’lik galibiyetle başlasa da devam eden süreçte istediği sonuçları alamadı.

GALATASARAY MAÇINI HANGİ KANAL VERECEK?

Galatasaray Union Saint-Gilloise karşılaşması TRT 1’den canlı yayınlanacak. Futbolseverler, müsabakayı TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden ya da Tabii platformundan internet bağlantısıyla takip edebilecek. Yayının şifresiz olması nedeniyle karşılaşma Türkiye genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak.

Ayrıca TRT 1’in internet tabanlı yayın desteği sayesinde kullanıcılar mobil cihazlarından ve bilgisayarlarından da maçı kesintisiz izleyebilecek. Tabii platformu üzerinden yapılacak canlı yayınla birlikte dijital erişim seçenekleri artırılarak karşılaşmanın geniş izleyici tarafından takip edilmesi sağlanacak.

GALATASARAY UNİON SG MUHTEMEL 11

Galatasaray muhtemel 11: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdulkerim, Jakops, Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Union SG muhtemel 11: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, A. Zorgane, Perre, R. Schoofs, O. Niang, David, Hadj

Galatasaray sahaya önemli eksiklere rağmen güçlü bir kadroyla çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin ön alanında Icardi, Barış Alper ve Leroy Sane görev alacak. Orta alanda Torreira ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Gabriel Sara'nın forma giymesi bekleniyor. Savunmada Davinson Sanchez ve Abdulkerim'in yer aldığı hattın solunda Jakobs, sağında ise Sallai’nin başlaması öngörülüyor.

Union Saint-Gilloise cephesinde ise Scherpen kaleyi koruyacak. Savunmada Burgess, Sykes ve Mac Allister’ın görev yapacağı tahmin ediliyor. Orta sahada Zorgane ve Schoofs ikilisiyle oyunu yönlendirmeye çalışan Belçika temsilcisi, ileri uçta Niang ve David gibi isimlerle gol arayacak. Konuk ekip, deplasmandaki son üç maçını kaybetmiş olsa da hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışan bir yapıyla sahada olacak.

GALATASARAY'DA KİMLER SAKAT?

Galatasaray’da Union SG maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada görev alamayacak. Bu oyuncuların tedavi süreçleri devam ederken maç kadrosuna dahil edilmeleri beklenmiyor.

Gençlerbirliği maçında sakatlanan Mario Lemina'nın durumu ise son antrenmanın ardından netleşecek. Lemina’nın sahada olup olmayacağı yapılacak kontrollerden sonra açıklanacak. Ayrıca Jakobs’un sarı kart sınırında olması nedeniyle mücadelede göreceği bir sarı kart, Monaco ile oynanacak olan 6. hafta maçında forma giymesine engel olacak.

EREN ELMALI UNİON SG MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’da Eren Elmalı, bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyeti nedeniyle Union Saint-Gilloise karşılaşmasında forma giyemeyecek. Oyuncunun yanı sıra Metehan Baltacı da aynı nedenle kadroda yer almayacak. Sol bek bölgesinde görev yapabilen Kazımcan Karataş ise UEFA listesinde olmadığı için maçta oynayamayacak.