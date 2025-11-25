Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Galatasaray Union SG muhtemel 11! Singo, Osimhen, Lemina Union SG maçında oynayacak mı?

Galatasaray muhtemel 11 belli oldu! Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’ı RAMS Park’ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, turnuvaya kötü başlasa da son üç maçında aldığı galibiyetlerle puanını 9’a yükselterek haftaya 9. sırada giriş yaptı. Union SG ise ilk maçını kazandıktan sonra üst üste üç yenilgi alarak 3 puanda kaldı ve 28. sırada yer aldı. İşte Galatasaray Union SG muhtemel 11…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Union SG muhtemel 11! Singo, Osimhen, Lemina Union SG maçında oynayacak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 01:38
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 01:40

, ’nin 5. haftasında sahasında Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. 'ta oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

Galatasaray Union SG muhtemel 11! Singo, Osimhen, Lemina Union SG maçında oynayacak mı?

GALATASARAY UNİON SG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, ’nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise’ı RAMS Park’ta konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45’te başlayacak ve İspanya Federasyonu’ndan Jose Maria Sanchez tarafından yönetilecek. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi’nin lig formatındaki yeni düzenlemesinde 9 puanla 9. sırada yer alarak maça çıkacak. Union SG ise turnuvada ilk maçını kazanmasına rağmen sonraki üç mücadelede farklı mağlubiyetler alarak 3 puanda kaldı.

Galatasaray Union SG muhtemel 11! Singo, Osimhen, Lemina Union SG maçında oynayacak mı?

Galatasaray’ın iç sahadaki güçlü performansı dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park’ta oynadığı son 33 resmi maçta mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezon Young Boys karşısında alan Galatasaray, bu süreçte Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası’nda önemli sonuçlar elde etti. Union SG ise turnuvaya PSV deplasmanında aldığı 3-1’lik galibiyetle başlasa da devam eden süreçte istediği sonuçları alamadı.

Galatasaray Union SG muhtemel 11! Singo, Osimhen, Lemina Union SG maçında oynayacak mı?

GALATASARAY MAÇINI HANGİ KANAL VERECEK?

Galatasaray Union Saint-Gilloise karşılaşması TRT 1’den canlı yayınlanacak. Futbolseverler, müsabakayı TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden ya da Tabii platformundan internet bağlantısıyla takip edebilecek. Yayının şifresiz olması nedeniyle karşılaşma Türkiye genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak.

Galatasaray Union SG muhtemel 11! Singo, Osimhen, Lemina Union SG maçında oynayacak mı?

Ayrıca TRT 1’in internet tabanlı yayın desteği sayesinde kullanıcılar mobil cihazlarından ve bilgisayarlarından da maçı kesintisiz izleyebilecek. Tabii platformu üzerinden yapılacak canlı yayınla birlikte dijital erişim seçenekleri artırılarak karşılaşmanın geniş izleyici tarafından takip edilmesi sağlanacak.

Galatasaray Union SG muhtemel 11! Singo, Osimhen, Lemina Union SG maçında oynayacak mı?

GALATASARAY UNİON SG MUHTEMEL 11

Galatasaray muhtemel 11: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdulkerim, Jakops, Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Union SG muhtemel 11: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, A. Zorgane, Perre, R. Schoofs, O. Niang, David, Hadj

Galatasaray sahaya önemli eksiklere rağmen güçlü bir kadroyla çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin ön alanında Icardi, Barış Alper ve Leroy Sane görev alacak. Orta alanda Torreira ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Gabriel Sara'nın forma giymesi bekleniyor. Savunmada Davinson Sanchez ve Abdulkerim'in yer aldığı hattın solunda Jakobs, sağında ise Sallai’nin başlaması öngörülüyor.

Union Saint-Gilloise cephesinde ise Scherpen kaleyi koruyacak. Savunmada Burgess, Sykes ve Mac Allister’ın görev yapacağı tahmin ediliyor. Orta sahada Zorgane ve Schoofs ikilisiyle oyunu yönlendirmeye çalışan Belçika temsilcisi, ileri uçta Niang ve David gibi isimlerle gol arayacak. Konuk ekip, deplasmandaki son üç maçını kaybetmiş olsa da hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışan bir yapıyla sahada olacak.

Galatasaray Union SG muhtemel 11! Singo, Osimhen, Lemina Union SG maçında oynayacak mı?

GALATASARAY'DA KİMLER SAKAT?

Galatasaray’da Union SG maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada görev alamayacak. Bu oyuncuların tedavi süreçleri devam ederken maç kadrosuna dahil edilmeleri beklenmiyor.

Galatasaray Union SG muhtemel 11! Singo, Osimhen, Lemina Union SG maçında oynayacak mı?

Gençlerbirliği maçında sakatlanan Mario Lemina'nın durumu ise son antrenmanın ardından netleşecek. Lemina’nın sahada olup olmayacağı yapılacak kontrollerden sonra açıklanacak. Ayrıca Jakobs’un sarı kart sınırında olması nedeniyle mücadelede göreceği bir sarı kart, Monaco ile oynanacak olan 6. hafta maçında forma giymesine engel olacak.

Galatasaray Union SG muhtemel 11! Singo, Osimhen, Lemina Union SG maçında oynayacak mı?

EREN ELMALI UNİON SG MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’da Eren Elmalı, bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyeti nedeniyle Union Saint-Gilloise karşılaşmasında forma giyemeyecek. Oyuncunun yanı sıra Metehan Baltacı da aynı nedenle kadroda yer almayacak. Sol bek bölgesinde görev yapabilen Kazımcan Karataş ise UEFA listesinde olmadığı için maçta oynayamayacak.

ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#rams park
#Union Sg
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.