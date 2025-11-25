Menü Kapat
TGRT Haber
15°
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni dönem: 5 yıllık eylem planı Resmi Gazete'de

‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı' Resmi Gazete'de yayımlandı. 5 yıl boyunca geçerli olacak eylem planı 2026-2030 yıllarını kapsayacak.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni dönem: 5 yıllık eylem planı Resmi Gazete'de
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 01:37
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 01:59

‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı' 2026-2030 yılları arasında geçerli olacak şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, kadına yönelik şiddetin önlenmesi çok taraflı, disiplinler arası ve bütüncül bir yaklaşım ile toplumun tüm kesimlerinin ortak irade ve sorumluluğunu gerektirdiği aktarıldı. Bu süreçte gerçekleştirilecek çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasındaki iş birliği ve eşgüdümün sağlanmasının büyük önem arz ettiği kaydedildi. 2007 yılından bu yana Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelede politika önceliklerini ve tarafların üstlenmesi gereken sorumlulukları belirleyen dört ulusal eylem planı uygulanmıştı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni dönem: 5 yıllık eylem planı Resmi Gazete'de

Bu alanda kararlı ve kapsamlı iş birliği ile yürütülen çalışmalardan bugüne kadar elde edilen deneyimler üzerine inşa edilen, güncel ihtiyaçları merkezine alan ve 2026-2030 vizyonunu ortaya koyan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı, 'nın (Bakanlık) koordinasyonunda hazırlandı. Eylem Planı Bakanlığın resmi internet adresinde (www.aile.gov.tr) yayımlanacak.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni dönem: 5 yıllık eylem planı Resmi Gazete'de

‘Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi ile Kadına Yönelik Her Türlü Şiddeti Önlemek' amacını taşıyan Eylem Planı, kesişimsel ve bütüncül bir stratejik çerçevede ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve özel sektöre çeşitli görev ve sorumluluklar verecek. Eylem Planı'nın amacına ve stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için söz konusu kurum ve kuruluşların Eylem Planı'nda yer alan strateji ve faaliyetleri kendi plan, program ve bütçelerine entegre ederek uygulamaları bekleniyor. Eylem Planı'nın uygulanmasında kurumlar arası koordinasyon Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni dönem: 5 yıllık eylem planı Resmi Gazete'de

Eylem Planı'nın izleme ve değerlendirme süreçleri Bakanlık tarafından oluşturulan izleme sistemi üzerinden yürütülecek. İzleme ve değerlendirme kapsamında kurum ve kuruluşlar, sorumlu oldukları faaliyete ilişkin gerçekleştirdikleri çalışmaları Bakanlıkça belirlenen usule göre izleme sistemine girecekler. Buna göre Bakanlıkça hazırlanacak yıllık izleme raporu Cumhurbaşkanlığı'na gönderilecek ve Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacak.

Genelgede, bu itibarla bütün kurum ve kuruluşların ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı (2026-2030)' kapsamında üzerine düşen görev ve sorumlulukları titizlikle yerine getirmeleri hususunda gereği rica edildi.

ETİKETLER
#şiddet
#kadına yönelik şiddet
#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Toplumla İletişim
#Eylem Planı
#Gündem
