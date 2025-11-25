Menü Kapat
Hava Durumu
15°
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

TOKİ başvuru iptali e-Devlet ile nasıl olur?

TOKİ başvurusu nasıl iptal edilebileceği, başvuru aşamasını tamamlayan ancak başvuru yapmaktan vazgeçen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında başvurular sürerken, vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında başvuru iptali ve bu sürecin e-Devlet üzerinden nasıl takip edileceği yer alıyor. Ayrıca TOKİ başvuru iptal edip tekrar başvuru yapılır mı sorusu da en çok merak edilenler arasında. İşte TOKİ başvuru iptali…

TOKİ başvuru iptali e-Devlet ile nasıl olur?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.11.2025
01:25
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
01:25

“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde süreci, ödemeleri ve takvimi net bir şekilde açıklanmış durumda. Vatandaşlar, başvurularını tamamlama, süreci takip etme ve ücret iadelerini alma aşamalarını belirlenen adımlar üzerinden kontrol edebiliyor.

TOKİ başvuru iptali e-Devlet ile nasıl olur?

TOKİ BAŞVURUSU NASIL İPTAL EDİLİR?

başvurusunu tamamlayan vatandaşlar için süreci, sistemin işleyişi doğrultusunda belirlenen iki senaryoya göre ilerlemektedir. E-Devlet üzerinden başvuruyu tamamlayan ancak ödeme adımını yerine getirmeyen kişilerin başvuruları, tanımlanan süre içinde hesaba yatırılması gereken 5.000 TL’nin yatırılmaması halinde otomatik olarak geçersiz sayılmaktadır. Bu aşamada vatandaşların herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmaz ve başvuru, üçüncü iş gününün mesai bitiminde sistem tarafından düşürülür.

TOKİ başvuru iptali e-Devlet ile nasıl olur?

Ödeme yapılarak kesinleştirilen başvurular için ise manuel iptal seçeneği bulunmamaktadır. Bu başvurular, kura sürecine kadar sistemde geçerli kalır ve ancak kura çekiminin ardından hak sahibi olamayan adayların başvuruları otomatik olarak iptal edilmiş kabul edilir. Dolayısıyla ödeme yapılmış başvurularda iptal adımı, kura sonrası işleyişe göre yönetilir.

TOKİ başvuru iptali e-Devlet ile nasıl olur?

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ YATIRILMAZSA NE OLUR?

e-Devlet üzerinden formun doldurulması sonrasında değerlendirmeye alınabilmesi için başvuru bedelinin, Ziraat Bankası tarafından açılan ve SMS ile bildirilen hesaba yatırılması gerekmektedir. Belirlenen üç iş günü içinde bu hesabın kontrol edilerek yeterli bakiyenin bulundurulmaması durumunda başvuru geçersiz sayılır. Bu süreçte vatandaşın ek bir işlem yapmasına gerek olmadığı gibi giriş yapılan başvuru da otomatik olarak hükümsüz hale gelir.

TOKİ başvuru iptali e-Devlet ile nasıl olur?

Başvuru bedeli yatırılmadığı için geçersiz kalan başvurular, kura sürecine dahil edilmez ve herhangi bir bekleme süreci oluşmaz. Bu yöntemle vatandaş, yanlış başvuru yaptığını fark ettiğinde veya başvurudan vazgeçtiğinde ödeme yapmayarak sürecin sonlanmasını sağlayabilir. Böylece hem e-Devlet üzerinden hem de banka adımlarında herhangi bir ekstra işlem yapılmasına gerek kalmadan başvuru iptal edilmiş olur.

TOKİ başvuru iptali e-Devlet ile nasıl olur?

TOKİ BAŞVURU İPTALİ NASIL OLUR?

Kesinleşmiş başvurular, kura çekimi tamamlandıktan sonra hak sahibi olamayan adaylar için otomatik olarak iptal edilmiş kabul edilmektedir. Bu nedenle ödeme işlemi yapılan başvurular, kura gününe kadar geçerliliğini korur ve sistem tarafından otomatik bir işleyişle yönetilir.

TOKİ başvuru iptali e-Devlet ile nasıl olur?

Vatandaşlar süreci e-Devlet’te yer alan “Başvuru Listesi” ekranından takip edebilmektedir. Kurada hak sahibi olan kişiler için süreç devam ederken, hak sahibi olamayanlar için başvuru otomatik olarak kapanmış olur. Bu aşamadan sonra iade süreci banka adımlarına göre işlemeye başlar.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE NASIL OLACAK?

Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlar için başvuru ücretlerinin iadesi, başvurunun yapıldığı bankaya göre farklı yöntemlerle yapılmaktadır. Ziraat Bankası projelerinde iadeler, başvuru sahibinin Ziraat hesabına aktarılmakta ve ATM’lerin kartsız işlemler menüsü üzerinden de alınabilmektedir. Böylece hesap sahibi, banka şubesine gitmeden iade işlemini tamamlayabilmektedir.

Halk Bankası üzerinden gerçekleştirilen başvurularda iade, bankanın internet sitesi ve ATM’leri aracılığıyla yapılmaktadır. Emlak Katılım Bankası projelerinde ise iade önce başvuru sahibinin banka hesabına aktarılır, ardından SMS ile bilgilendirme yapılır ve kişinin ücreti şube, internet sitesi veya ATM üzerinden almasına imkan tanınır. Tüm iade süreçleri, kura takviminin tamamlanmasının ardından başlatılmaktadır.

#başvuru
#e-devlet
#toki
#ücret
#kura
#iptal
#Aktüel
