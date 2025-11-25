Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

TOKİ İstanbul'da nereye yapılacak? TOKİ evlerinin yapılacağı il ve ilçeler belli oldu

TOKİ İstanbul evleri nerelere ve hangi ilçelerde yapılacak merakla bekleniyor! 81 ilde toplam 500 bin sosyal konutun hayata geçirileceği Yüzyılın Konut Projesi için başvurular e-Devlet üzerinden 18 Aralık’ta, bankalar aracılığıyla ise 19 Aralık’ta sona erecek. Projede hak sahibi belirleme kuraları 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 arasında çekilecek. İstanbul’da 100 bin, Ankara’da 30 bin 780 ve İzmir’de 21 bin 520 konut yapılacak projede teslimatlar Mart 2027’den itibaren başlayacak. İşte TOKİ İstanbul başvuru detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ İstanbul'da nereye yapılacak? TOKİ evlerinin yapılacağı il ve ilçeler belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 01:10
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 01:10

Yüzyılın kapsamında 81 ilde inşa edilecek toplam 500 bin konut için başvuru süreci devam ediyor. tarafından yürütülen projede başvurular ve kura takvimine ilişkin ayrıntılar netleşti.

TOKİ İstanbul'da nereye yapılacak? TOKİ evlerinin yapılacağı il ve ilçeler belli oldu

TOKİ NERELERE YAPILACAK?

Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut yapılacak proje, 81 ilin tamamında uygulanacak. , , , ve Konya en fazla konuta sahip iller olarak öne çıktı. İstanbul’da Asya ve Avrupa yakasında belirlenecek alanlarda toplam 100 bin konut yapılacak.

TOKİ İstanbul'da nereye yapılacak? TOKİ evlerinin yapılacağı il ve ilçeler belli oldu

Ankara’da ise 30 bin 823 konutun yer alacağı proje, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde uygulanacak.

İzmir’de Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde toplam 21 bin 20 konut inşa edilecek.

Bursa’da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yapılacak.

Konya’da ise 15 bin konut Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerine dağıtılacak.

Türkiye genelinde tüm illerde uygulanacak proje çerçevesinde konutların yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlanacağı açıklandı.

TOKİ İstanbul'da nereye yapılacak? TOKİ evlerinin yapılacağı il ve ilçeler belli oldu

TOKİ İSTANBUL NERELERE YAPILACAK?

Proje kapsamında İstanbul’da 100 bin sosyal konut inşa edilecek. Bu konutların Asya ve Avrupa yakasında belirlenecek çeşitli bölgelerde yapılması planlandı. İstanbul’da uygulanacak proje, başvuru yoğunluğunun en fazla olduğu illerden biri olarak dikkat çekti. İstanbul’da yapılacak TOKİ konutların hangi ilçelere yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Tahminlere göre TOKİ konutlarının Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla, Silivri ve Pendik ilçelerine yapılması bekleniyor. Bu bölgelerdeki mevcut TOKİ konutlarının yeni konutlar ile genişletileceği tahmin ediliyor.

TOKİ İstanbul'da nereye yapılacak? TOKİ evlerinin yapılacağı il ve ilçeler belli oldu

Konutlar için 55 metrekarelik 1+1, 65 ve 80 metrekarelik 2+1 tiplerinde seçenekler yer alacak. İstanbul için belirlenen ödeme planında 1+1 konutların başlangıç fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak açıklandı.

TOKİ İstanbul'da nereye yapılacak? TOKİ evlerinin yapılacağı il ve ilçeler belli oldu

İstanbul’da yapılacak konutların ödeme koşulları, 195 bin TL peşinat ve 240 ay vadeyle 7 bin 313 TL’den başlayan taksitlerle belirlendi. 65 metrekarelik 2+1 dairelerin satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL olarak duyuruldu. Başvurular, e-Devlet üzerinden form doldurulduktan sonra Ziraat Bankası tarafından açılacak hesaba 5 bin TL yatırılarak tamamlanacak. İstanbul’da konutların hangi bölgelerde yapılacağına ilişkin detaylar, TOKİ tarafından belirlenen alanlara göre açıklanacak.

TOKİ İstanbul'da nereye yapılacak? TOKİ evlerinin yapılacağı il ve ilçeler belli oldu

TOKİ İSTANBUL BAŞVURU SAYISI

Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’ye başvuruların ilk 4 günde yaklaşık 3 milyon başvuru sayısına ulaştığını açıklamıştı. Başvuru sayısının şu anda 4 milyonu geçtiği tahmin ediliyor. İstanbul veya başka bir il özelinde başvuru sayıları henüz açıklanmadı.

Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapıldıktan sonra Ziraat Bankası tarafından adaya açılacak hesaba yatırılacak 5 bin TL ile tamamlanacak. Bu tutar başvuruyu takip eden üçüncü iş gününün mesai bitimine kadar hesapta bulunmazsa başvuru geçersiz sayılacak. Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedeli, proje hangi banka üzerinden yürütülüyorsa o banka aracılığıyla iade edilecek. Başvuru sürecinin tüm aşamaları e-Devlet’teki “Başvuru Listesi” ekranından takip edilebilecek.

ETİKETLER
#istanbul
#izmir
#bursa
#toki
#konut projesi
#Ankara
#500 Bin Konut
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.