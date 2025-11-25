TOKİ İstanbul'da nereye yapılacak? TOKİ evlerinin yapılacağı il ve ilçeler belli oldu

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek toplam 500 bin konut için başvuru süreci devam ediyor. TOKİ tarafından yürütülen projede başvurular ve kura takvimine ilişkin ayrıntılar netleşti.

TOKİ NERELERE YAPILACAK?

Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut yapılacak proje, 81 ilin tamamında uygulanacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya en fazla konuta sahip iller olarak öne çıktı. İstanbul’da Asya ve Avrupa yakasında belirlenecek alanlarda toplam 100 bin konut yapılacak.

Ankara’da ise 30 bin 823 konutun yer alacağı proje, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde uygulanacak.

İzmir’de Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde toplam 21 bin 20 konut inşa edilecek.

Bursa’da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yapılacak.

Konya’da ise 15 bin konut Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerine dağıtılacak.

Türkiye genelinde tüm illerde uygulanacak proje çerçevesinde konutların yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlanacağı açıklandı.

TOKİ İSTANBUL NERELERE YAPILACAK?

Proje kapsamında İstanbul’da 100 bin sosyal konut inşa edilecek. Bu konutların Asya ve Avrupa yakasında belirlenecek çeşitli bölgelerde yapılması planlandı. İstanbul’da uygulanacak proje, başvuru yoğunluğunun en fazla olduğu illerden biri olarak dikkat çekti. İstanbul’da yapılacak TOKİ konutların hangi ilçelere yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Tahminlere göre TOKİ konutlarının Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla, Silivri ve Pendik ilçelerine yapılması bekleniyor. Bu bölgelerdeki mevcut TOKİ konutlarının yeni konutlar ile genişletileceği tahmin ediliyor.

Konutlar için 55 metrekarelik 1+1, 65 ve 80 metrekarelik 2+1 tiplerinde seçenekler yer alacak. İstanbul için belirlenen ödeme planında 1+1 konutların başlangıç fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak açıklandı.

İstanbul’da yapılacak konutların ödeme koşulları, 195 bin TL peşinat ve 240 ay vadeyle 7 bin 313 TL’den başlayan taksitlerle belirlendi. 65 metrekarelik 2+1 dairelerin satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL olarak duyuruldu. Başvurular, e-Devlet üzerinden form doldurulduktan sonra Ziraat Bankası tarafından açılacak hesaba 5 bin TL yatırılarak tamamlanacak. İstanbul’da konutların hangi bölgelerde yapılacağına ilişkin detaylar, TOKİ tarafından belirlenen alanlara göre açıklanacak.

TOKİ İSTANBUL BAŞVURU SAYISI

Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’ye başvuruların ilk 4 günde yaklaşık 3 milyon başvuru sayısına ulaştığını açıklamıştı. Başvuru sayısının şu anda 4 milyonu geçtiği tahmin ediliyor. İstanbul veya başka bir il özelinde başvuru sayıları henüz açıklanmadı.

Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapıldıktan sonra Ziraat Bankası tarafından adaya açılacak hesaba yatırılacak 5 bin TL ile tamamlanacak. Bu tutar başvuruyu takip eden üçüncü iş gününün mesai bitimine kadar hesapta bulunmazsa başvuru geçersiz sayılacak. Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedeli, proje hangi banka üzerinden yürütülüyorsa o banka aracılığıyla iade edilecek. Başvuru sürecinin tüm aşamaları e-Devlet’teki “Başvuru Listesi” ekranından takip edilebilecek.