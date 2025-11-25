Sakarya'da çarpışan araçlar hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Kategoriler
Sakarya Akyazı'da akşam saatlerinde iki hafif ticari araç kazaya karıştı. Adapazarı-Mudurnu D-140 karayolu Balballı sapağında meydana gelen kazada, K.F. kontrolündeki 54 HU 034 plakalı hafif ticari araç ile A.Ö. idaresindeki 41 AS 441 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile bariyerlere aşan 54 HU 034 plakalı hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Feci kazada her iki araç da adeta hurdaya döndü.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler K.F. ve A.Ö. ile yolcu konumundaki Uğur Başkaya, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.
Uğur Başkaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlattı.