12°
Yaşam
İzmir'de işçi servisleri çarpıştı: 15 kişi yaralı

İzmir Kemalpaşa'da akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. İşçileri taşıyan iki servis aracı kavşakta çarpıştı. Kazada aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 15 kişi yaralandı.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
24.11.2025
00:55
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
01:05

'in ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı.

KAVŞAKTA FECİ KAZA

Kaza saat 23.30 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu İzmir Kemalpaşa ilçesi sınırlarındaki Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında meydana geldi.

İzmir'de işçi servisleri çarpıştı: 15 kişi yaralı

OSB'nin içerisine girmek isteyen Resul T.'nin kullandığı 35 CTE 481 plakalı minibüs ile Turgutlu yönünden İzmir istikametine seyir halinde olan Hikmet Ç. idaresindeki 45 AUS 294 plakalı otobüs kavşakta çarpıştı.

İzmir'de işçi servisleri çarpıştı: 15 kişi yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Kemalpaşa ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinden çok sayıda ile itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İzmir'de işçi servisleri çarpıştı: 15 kişi yaralı

15 KİŞİ YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre, otobüs ve minibüsteki 15 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında durumu ağır olanların da olduğu öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla Kemalpaşa ve Turgutlu'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İzmir'de işçi servisleri çarpıştı: 15 kişi yaralı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
#izmir
#trafik kazası
#yaralı
#kemalpaşa
#ambulans
#Bağyurdu Osb
#Yaşam
