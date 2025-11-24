İzmir'de işçi servisleri çarpıştı: 15 kişi yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı.

KAVŞAKTA FECİ KAZA

Kaza saat 23.30 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu İzmir Kemalpaşa ilçesi sınırlarındaki Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında meydana geldi.

OSB'nin içerisine girmek isteyen Resul T.'nin kullandığı 35 CTE 481 plakalı minibüs ile Turgutlu yönünden İzmir istikametine seyir halinde olan Hikmet Ç. idaresindeki 45 AUS 294 plakalı otobüs kavşakta çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Kemalpaşa ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinden çok sayıda ambulans ile itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

15 KİŞİ YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre, otobüs ve minibüsteki 15 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında durumu ağır olanların da olduğu öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla Kemalpaşa ve Turgutlu'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.