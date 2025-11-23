Denizli'de minibüs yolcu otobüsüyle çarpıştı: Yaralılar var

Denizli'de minibüs ile şehirlerarası yolcu otobüsü çarpıştı. Minibüsün devrildiği, otobüsün yoldan çıktığı kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Kaza, Denizli-Uşak karayolu Çal ilçesi mevkiinde meydana geldi.

ÇARPIŞMA SONRASI DEVRİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Denizli'den kalkış yaparak Uşak istikametine giden Ayhan A. idaresindeki yolcu otobüsü ile Onur Y. yönetimindeki minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken, yolcu otobüsü de yoldan çıktı.

EN AZ 10 YARALI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.