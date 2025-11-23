Menü Kapat
15°
 Yusuf Özgür Bülbül

Ankara'da 200 yıllık tarih kül oldu: Yanan sadece bir serender değil!

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, gazeteci ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Osman Yazıcı'ya ait 200 yıllık tarihi serender (nalya) çıkan yangında tamamen yok oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor…

23.11.2025
’nın ilçesinde 200 yıllık serender, çıkan yangında kül oldu. Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi’nde gazeteci ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Osman Yazıcı’ya ait 200 yıllık serenderde (nalya) henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

"YANAN SADECE BİR SERENDER DEĞİL"

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri ahşap yapıyı kurtarmak için yoğun çaba harcasa da tarihi serender tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da 200 yıllık tarih kül oldu: Yanan sadece bir serender değil!



Yangının ardından büyük üzüntü yaşayan Osman Yazıcı, Karadeniz’e özgü geleneksel mimarisiyle dikkat çeken serenderi yıllar önce memleketi Rize’den Ankara’ya getirdiğini belirterek, "Çok üzgünüm. Yanan sadece bir serender değil, 200 yıllık bir tarih yanmıştır" dedi.

Geçmişte mısır ve yiyecek saklamak amacıyla yapılan ahşap yapının siyasetçilerden gazetecilere, bürokratlardan iş adamlarına kadar birçok kişinin hatıralarına tanıklık eden bir buluşma noktası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

