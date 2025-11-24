Menü Kapat
Editor
 Nalan Güler Güven

Sabah saatlerinde korkunç kaza! Havada 30 metre savruldu

Bursa'da sabah saatlerinde meydana gelen kaza görenleri dehşete düşürdü. Emniyet şeridinden gelen bir motosiklet, iş yerine giriş yapamaya çalışan otomobile vurdu. 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Furkan V. çarpmanın etkisiyle 30 metre savruldu!

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.11.2025
10:35
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
10:35

Sabah 08.00 sıralarında ’de Göl Yolu Caddesi üzerindeki bir fabrikada çalışan ve sabah mesaiden çıkan 24 yaşındaki Furkan V. idaresindeki 16 BDD 560 plakalı motosiklet, Göl yolu üzerinde yavaşlayan trafikte emniyet şeridinde ilerlerken karşı yönden gelip yol üzerindeki bir iş yerine giriş yapmak isteyen 40 yaşındaki Vahdettin A. idaresindeki 16 BRP 445 plakalı otomobile çarptı.

Sabah saatlerinde korkunç kaza! Havada 30 metre savruldu

30 METRE SAVRULDU

Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü Furkan V ile arkasında yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Ömer E. yaklaşık 30 metre savrularak kaldırıma düştü. Kazayı farkedenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri burada yapılan iki kişi ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralı iki kişinin bacağında kırıklar olduğu belirlendi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

