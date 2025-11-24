Adana'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kozan-Feke karayolu Sırelif mevkiinde S.E. idaresindeki otomobil ile M.K. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan feci kazada 7 kişi hafif yaralandı.
Olay yerine Sağlık, Cankur ve Polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.