Adana'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Kozan-Feke karayolu Sırelif mevkiinde S.E. idaresindeki otomobil ile M.K. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan feci kazada 7 kişi hafif yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine Sağlık, Cankur ve Polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.