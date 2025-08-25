Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

TOGG, Münih IAA Mobility 2025 fuarında ziyaretçilerine test sürüşü deneyimi sunacak

TOGG, 9-14 Eylül tarihlerinde Münih'te düzenlenecek IAA Mobility 2025 fuarında, ziyaretçilerine T10X ve T10F modellerini test etme imkanı sunacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOGG, Münih IAA Mobility 2025 fuarında ziyaretçilerine test sürüşü deneyimi sunacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 10:59

, 'nın kentinde 9-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan IAA Mobility 2025 fuarına katılacak. 8 Eylül'de basın günü ile başlayıp fuardaki yerini alacağını açıklayan şirket, tüm mobilite ekosistemi ile yenilikçi ürünlerini tanıtacak.

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, şirket 8 Eylül'de basın günüyle başlayıp fuardaki yerini alacak. Otomobil üreticileri, teknoloji şirketleri, start-up'lar ve sürdürülebilir ulaşım alanındaki öncüleri bir araya getiren IAA Mobility 2025 Münih'te 9-14 Eylül tarihleri arasında geleceğin mobilite çözümlerini, yenilikçi teknolojilerini ve sürdürülebilir ulaşım vizyonunu bir araya getirecek fuarda, TOGG da ürün, tasarım ve teknolojileriyle fuarda bulunacak.

TOGG, Münih IAA Mobility 2025 fuarında ziyaretçilerine test sürüşü deneyimi sunacak

ZİYARETÇİLERE TEST SÜRÜŞÜ İMKANI

TOGG basın toplantısıyla fuar programına başlayarak 2 farklı alanda uluslararası ziyaretçilerle buluşup A2 salonu C40 standında ziyaretçileri karşılayacak.

TOGG, Münih IAA Mobility 2025 fuarında ziyaretçilerine test sürüşü deneyimi sunacak

En yeni modellerini, dijital mobilite ekosistemini paylaşacak TOGG ayrıca, şehir merkezinde Königsplatz KP 190 noktasında yer alan açık alan deneyiminde geniş kitlelerle buluşarak kullanıcı odaklı çözümlerini sergileyecek.

Ziyaretçiler, Königsplatz TD 110 noktasında ise T10X ve T10F modelleriyle test sürüşü yapma fırsatı bulacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tesla elektrikli araç sahiplerinin başına bela olan bir sorunu çözüyor
ETİKETLER
#Almanya
#togg
#elektrikli araç
#münih
#Iaa Mobility 2025
#Yeni Nesil Mobilite
#Sürdürülebilir Ulaşım
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.