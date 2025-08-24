Tesla elektrikli araç sahiplerinin başına bela olan bir sorunu çözüyor

Tesla, elektrikli araç kullanıcılarının uzun süredir isyan ettiği boşta enerji tüketimi sorununa çözüm olacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Notateslaapp.com'un haberine göre, şirketin mobil uygulamasında ortaya çıkan kod satırları, önümüzdeki dönemde yayınlanması beklenen 2025.32 yazılım güncellemesi ile birlikte "Düşük Güç Modu"nun kullanıma sunulacağını gösteriyor.

Araçlarını uzun süre park eden kullanıcılar için tasarlanan yeni mod etkinleştirildiğinde, aracın gereksiz enerji harcayan birçok fonksiyonu otomatik olarak devre dışı bırakılıyor. Bunlar arasında akıllı çağırma, güvenlik sistemi ve kamp modu gibi enerji tüketen özellikler bulunuyor.

TESLA DÜŞÜK GÜÇ MODU NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR?

Düşük Güç Modu, hem araç içi menüden hem de Tesla mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla açılıp kapatılabilecek.

Kullanıcılar batarya belirli bir seviyeye ulaştığında modun otomatik olarak devreye girmesini de sağlayabilecek; böylece araç, kendi kendine enerji tasarrufuna geçebilecek. Ayrıca sürücüler, kapatılan fonksiyonları dilediği zaman yeniden aktif hale getirebilecekler.