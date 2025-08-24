Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Tesla elektrikli araç sahiplerinin başına bela olan bir sorunu çözüyor

Tesla, elektrikli araç sahiplerinin başına bela olan boşta enerji tüketimi sorununa çözüm olarak "Düşük Güç Modu"nu getiriyor. Mod sayesinde araç, park halinde gereksiz enerji harcayan fonksiyonları otomatik olarak devre dışı bırakacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tesla elektrikli araç sahiplerinin başına bela olan bir sorunu çözüyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 17:37

Tesla, kullanıcılarının uzun süredir isyan ettiği boşta enerji tüketimi sorununa çözüm olacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Notateslaapp.com'un haberine göre, şirketin mobil uygulamasında ortaya çıkan kod satırları, önümüzdeki dönemde yayınlanması beklenen 2025.32 ile birlikte "Düşük Güç Modu"nun kullanıma sunulacağını gösteriyor.

Araçlarını uzun süre park eden kullanıcılar için tasarlanan yeni mod etkinleştirildiğinde, aracın gereksiz enerji harcayan birçok fonksiyonu otomatik olarak devre dışı bırakılıyor. Bunlar arasında akıllı çağırma, güvenlik sistemi ve kamp modu gibi enerji tüketen özellikler bulunuyor.

Tesla elektrikli araç sahiplerinin başına bela olan bir sorunu çözüyor

TESLA DÜŞÜK GÜÇ MODU NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR?

Düşük Güç Modu, hem araç içi menüden hem de mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla açılıp kapatılabilecek.

Tesla elektrikli araç sahiplerinin başına bela olan bir sorunu çözüyor

Kullanıcılar belirli bir seviyeye ulaştığında modun otomatik olarak devreye girmesini de sağlayabilecek; böylece araç, kendi kendine enerji tasarrufuna geçebilecek. Ayrıca sürücüler, kapatılan fonksiyonları dilediği zaman yeniden aktif hale getirebilecekler.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Toyota'dan büyük iddia! 100 km'de sadece 3.4 litre tüketim: İşte o model
BMW motorlu Mercedes! Alman otomotiv devleri güçlerini birleştiriyor! Modeller belli oldu

Sıkça Sorulan Sorular

Düşük Güç Modu nasıl etkinleştirilir?
Mod, hem araç içi menüden hem de Tesla mobil uygulamasından kolayca açılıp kapatılabilir.
ETİKETLER
#tesla
#elektrikli araç
#yazılım güncellemesi
#batarya
#Enerji Tüketimi
#Düşük Güç Modu
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.