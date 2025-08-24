Menü Kapat
26°
SON DAKİKA!
Otomobil
Editor
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Toyota'dan büyük iddia! 100 km'de sadece 3.4 litre tüketim: İşte o model

Toyota, Yaris Ativ modeline hibrit motor ve sportif GR Sport paketi ekleyerek otomobili yeniledi. Markanın uygun fiyatlı sedanlarından biri olarak ortaya çıkan araç, yakıt tüketimi konusunda da iddialı.

Toyota'dan büyük iddia! 100 km'de sadece 3.4 litre tüketim: İşte o model
Genellikle "küçük Corolla" zannedilen ve daha çok sadeliğiyle öne çıkan Toyota Yaris Ativ, uzun bir sessizliğin ardından önemli bir değişimle karşımızda. Toyota, küçük sedanına hem çevreci bir hibrit motor hem de sürüş keyfini artıran, agresif görünümlü GR Sport paketi ekleyerek otomobili bambaşka bir kimliğe büründürdü.

Carscoops'un haberine göre Yaris Ativ'in sportif versiyonu olan GR Sport'un Gazoo Racing paketi ile özel bir gövde kiti ve havalı bir görünüm sunuluyor. Yeniden tasarlanan ön tampon ve daha büyük hava girişleri, çok daha iddialı bir duruş katıyor. Arka tarafta ise şık bir difüzör ve siyah bir spoyler dikkat çekiyor.

Görünümü tamamlayan 17 inç alaşım jantlar ve tavan ile ayna kapaklarında siyah vurgular, ön ve arkada GR amblemleri yer alıyor. Alıcılar üç renk arasından seçim yapabilir: Platinum White Pearl, Red Mica Metallic veya Attitude Black Mica.

Toyota'dan büyük iddia! 100 km'de sadece 3.4 litre tüketim: İşte o model

YENİ TOYOTA YARİS ATİV SEDANIN ÖZELLİKLERİ

İç mekanda GR Sport, siyah sentetik deri döşeme, gri dikişler ve direksiyon simidi ile koltuk başlıklarına işlenmiş GR logoları ile temayı sürdürüyor. Pioneer altı hoparlörlü ses sistemi, 10,1 inçlik bilgi-eğlence ekranı, kablosuz şarj, otomatik klima kontrolü, ortam aydınlatması ve Safety Sense sürücü destek paketi ile donanım açısından segmentinde oldukça zengin.

Toyota'dan büyük iddia! 100 km'de sadece 3.4 litre tüketim: İşte o model

Çoğu GR Sport modelinde olduğu gibi, burada da odak noktası salt güçten çok yol tutuşu. Süspansiyon ve direksiyon bu donanım için özel olarak yeniden ayarlandı ve virajlarda dengeyi iyileştirmek için ön ve arka stabilizatör çubukları eklendi.

Toyota'dan büyük iddia! 100 km'de sadece 3.4 litre tüketim: İşte o model

Yeni Yaris Ativ'in en büyük yeniliği, Yaris ve Yaris Cross modellerinde de kullanılan hibrit motor seçeneği. Bu sistemde, 90 hp gücündeki 1.5 litrelik benzinli motor, 79 hp gücündeki elektrik motoruyla birleşiyor ve toplamda 110 hp güç üretiyor. Asıl bomba ise yakıt tüketimi: Toyota, 100 kilometrede sadece 3.4 litre yakıt tüketilebileceğini iddia ediyor.

Toyota'dan büyük iddia! 100 km'de sadece 3.4 litre tüketim: İşte o model

ARACIN FİYATI

Model, ilk olarak Tayland'da piyasaya sürüldü ve Toyota'nın en uygun fiyatlı hibrit aracı ünvanını aldı. Premium versiyonu 22 bin 200 dolar, GR Sport versiyonu ise 23 bin 800 dolar fiyatla satışa sunuluyor. Hibrit model, 17 bin dolar fiyatla satışa sunulan giriş seviyesi 1,2 litrelik benzinli versiyona göre doğal olarak daha pahalı.

