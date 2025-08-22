Menü Kapat
SON DAKİKA!
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

200 bin kilometreyi zar zor gören 10 sorunlu otomobil! Satın almadan önce bir kez daha düşünün

200 bin kilometreyi görmeden arıza yapabilecek 10 popüler otomobil modeli belli oldu. İşte satın alma kararınızı gözden geçirmeniz gereken o sorunlu araçlar.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 11:58

Araba alırken hepimiz, hayalimizdeki modeli seçerken performansı, konforu ve görünüşü kadar, tabii ki de bizi yolda bırakmayacak sağlamlığına da güveniriz. Ancak ne yazık ki, bazı modeller var ki, 200 bin kilometreyi görmeden beklenmedik arızalarla sahiplerini zor duruma sokabiliyorlar.

Piyasada, sizin aldığınıza alacağınıza pişman edebilecek, 200 bin kilometreyi bile tabiri caizse güç bela görebilecek "saatli bomba" gibi arızalanmaya hazır olan bazı popüler modeller bulunuyor. Eğer yakın zamanda araç almayı düşünüyorsanız, bu 10 riskli modele göz atmadan son kararınızı vermeyin.

200 BİN KİLOMETREYİ GÖRMEDEN ARIZA YAPABİLECEK MODELLER

GOBankingRates sitesi, 200 bin kilometreyi görmeden arızalanabilecek 10 otomobil modelini sıraladı.

1) Nissan Altima

200 bin kilometreyi zar zor gören 10 sorunlu otomobil! Satın almadan önce bir kez daha düşünün

2) BMW 3 Serisi

200 bin kilometreyi zar zor gören 10 sorunlu otomobil! Satın almadan önce bir kez daha düşünün

3) Land Rover Discovery

200 bin kilometreyi zar zor gören 10 sorunlu otomobil! Satın almadan önce bir kez daha düşünün

4) Fiat 500

200 bin kilometreyi zar zor gören 10 sorunlu otomobil! Satın almadan önce bir kez daha düşünün

5) Jeep Wrangler

200 bin kilometreyi zar zor gören 10 sorunlu otomobil! Satın almadan önce bir kez daha düşünün

6) Ford Fiesta

200 bin kilometreyi zar zor gören 10 sorunlu otomobil! Satın almadan önce bir kez daha düşünün

7) Chrysler 200

200 bin kilometreyi zar zor gören 10 sorunlu otomobil! Satın almadan önce bir kez daha düşünün

8) Volkswagen Tiguan

200 bin kilometreyi zar zor gören 10 sorunlu otomobil! Satın almadan önce bir kez daha düşünün

9) Mini Cooper

200 bin kilometreyi zar zor gören 10 sorunlu otomobil! Satın almadan önce bir kez daha düşünün

10) Tesla Model S

200 bin kilometreyi zar zor gören 10 sorunlu otomobil! Satın almadan önce bir kez daha düşünün
