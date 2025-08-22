200 bin kilometreyi zar zor gören 10 sorunlu otomobil! Satın almadan önce bir kez daha düşünün

Araba alırken hepimiz, hayalimizdeki modeli seçerken performansı, konforu ve görünüşü kadar, tabii ki de bizi yolda bırakmayacak sağlamlığına da güveniriz. Ancak ne yazık ki, bazı modeller var ki, 200 bin kilometreyi görmeden beklenmedik arızalarla sahiplerini zor duruma sokabiliyorlar.

Piyasada, sizin aldığınıza alacağınıza pişman edebilecek, 200 bin kilometreyi bile tabiri caizse güç bela görebilecek "saatli bomba" gibi arızalanmaya hazır olan bazı popüler modeller bulunuyor. Eğer yakın zamanda araç almayı düşünüyorsanız, bu 10 riskli modele göz atmadan son kararınızı vermeyin.

200 BİN KİLOMETREYİ GÖRMEDEN ARIZA YAPABİLECEK MODELLER

GOBankingRates sitesi, 200 bin kilometreyi görmeden arızalanabilecek 10 otomobil modelini sıraladı.

1) Nissan Altima

2) BMW 3 Serisi

3) Land Rover Discovery

4) Fiat 500

5) Jeep Wrangler

6) Ford Fiesta

7) Chrysler 200

8) Volkswagen Tiguan

9) Mini Cooper

10) Tesla Model S