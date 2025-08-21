800 km menzilli elektrikli Mercedes C-Serisi geliyor! İlk kez görüntülendi

Alman üretici, yeni elektrikli modellerinde artık EQ ön ekinden vazgeçiyor. Bu kapsamda araç, "C-Class with EQ Technology" adıyla yollara çıkacak. Yani elektrikli ve içten yanmalı motorlu versiyonlar tasarımda birbirine çok daha yakın olacak.

Prototip görüntülerine bakıldığında, Vision EQXX'ten ilham alan aerodinamik dokunuşlar göze çarpıyor. Ancak Mercedes, geleneksel çizgilerden tamamen kopmak yerine daha klasik bir tasarımı tercih etmiş gibi görünüyor.

800 KM'YE VARAN MENZİL

Elektrikli C-Serisi, MB.EA platformu üzerinde geliştiriliyor. Bu platform, 800V mimari ve 320 kW’a kadar DC hızlı şarj desteği sunuyor. Yani araç, yalnızca 15 dakikalık şarjla yaklaşık 400 kilometre menzil kazanabilecek.

İki farklı batarya seçeneği sunulacak: LFP batarya: 500 km civarında menzil ve 94,5 kWsa NMC batarya: 800 km'nin üzerinde menzil.

Ayrıca modelde, CLA’da kullanılan iki vitesli şanzıman, silikon karbür çipli inverter ve arkadan itişli ile dört tekerlekten çekişli motor seçenekleri yer alacak.

CLA’NIN ÜSTÜNDE, GLC’NİN YANINDA

Konumlandırma açısından elektrikli C-Serisi, ürün gamında yeni CLA’nın üzerinde, bu yıl eylülde tanıtılması planlanan GLC’nin ise yanında yer alacak. Bu da Mercedes’in elektrikli ürün ailesini genişletme stratejisinin önemli bir parçası.