Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

800 km menzilli elektrikli Mercedes C-Serisi geliyor! İlk kez görüntülendi

Mercedes’in tamamen elektrikli C-Serisi, ünlü Nürburgring pistinde test edilirken kameralara yakalandı. Yeni model, markanın elektrik dönüşümündeki en önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
800 km menzilli elektrikli Mercedes C-Serisi geliyor! İlk kez görüntülendi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 17:07

Alman üretici, yeni elektrikli modellerinde artık EQ ön ekinden vazgeçiyor. Bu kapsamda araç, "C-Class with EQ Technology" adıyla yollara çıkacak. Yani elektrikli ve içten yanmalı motorlu versiyonlar tasarımda birbirine çok daha yakın olacak.

Prototip görüntülerine bakıldığında, Vision EQXX'ten ilham alan aerodinamik dokunuşlar göze çarpıyor. Ancak Mercedes, geleneksel çizgilerden tamamen kopmak yerine daha klasik bir tasarımı tercih etmiş gibi görünüyor.

800 km menzilli elektrikli Mercedes C-Serisi geliyor! İlk kez görüntülendi

800 KM'YE VARAN MENZİL

Elektrikli C-Serisi, MB.EA platformu üzerinde geliştiriliyor. Bu platform, 800V mimari ve 320 kW’a kadar DC hızlı şarj desteği sunuyor. Yani araç, yalnızca 15 dakikalık şarjla yaklaşık 400 kilometre menzil kazanabilecek.

İki farklı batarya seçeneği sunulacak: LFP batarya: 500 km civarında menzil ve 94,5 kWsa NMC batarya: 800 km'nin üzerinde menzil.

800 km menzilli elektrikli Mercedes C-Serisi geliyor! İlk kez görüntülendi

Ayrıca modelde, CLA’da kullanılan iki vitesli şanzıman, silikon karbür çipli inverter ve arkadan itişli ile dört tekerlekten çekişli motor seçenekleri yer alacak.

800 km menzilli elektrikli Mercedes C-Serisi geliyor! İlk kez görüntülendi

CLA’NIN ÜSTÜNDE, GLC’NİN YANINDA

Konumlandırma açısından elektrikli C-Serisi, ürün gamında yeni CLA’nın üzerinde, bu yıl eylülde tanıtılması planlanan GLC’nin ise yanında yer alacak. Bu da Mercedes’in elektrikli ürün ailesini genişletme stratejisinin önemli bir parçası.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Sektörden Eylül ayı uyarısı geldi
Sürücülerin çoğu yapıyor! Motor ömrünü yarıya indiren hatalar: Siz de yapıyor olabilirsiniz
ETİKETLER
#elektrikli araç
#Çevre Dostu Araçlar
#Mercedes C-class
#Eq Technology
#Mb.ea
#800v Mimari
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.