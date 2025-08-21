Sürücülerin çoğu yapıyor! Motor ömrünü yarıya indiren hatalar: Siz de yapıyor olabilirsiniz

Deneyimli tamirciler, motorun en fazla zorlandığı anın ilk çalıştırma süreci olduğunu vurguluyor. 50 yıllık usta tamirci, “Aşınmanın yüzde 97’si motorun ilk çalıştırıldığı anda meydana geliyor. Çünkü yağlayıcı sıvılar henüz tüm parçalara ulaşmadan sürtünme başlıyor” diyerek sürücüleri uyardı.

START-STOP SİSTEMİ MOTOR ÖMRÜNÜ KISALTIYOR

Son yıllarda birçok crossover ve premium sedan modelinde bulunan otomatik çalıştırma (start-stop) sisteminin motor ömrünü kısalttığını belirten uzman, bu özelliğin devre dışı bırakılmasını tavsiye etti. Araçlarda genellikle “A” harfi ve dairesel ok sembolüyle gösterilen tuşun kapatılmasının yeterli olduğunu söyleyen usta tamirci, “Bu durum bilgisayarı uyku moduna almak yerine günde defalarca açıp kapatmaya benziyor. Konfor için motorun ömründen fedakârlık ediliyor” ifadelerini kullandı.

SOĞUK MOTORU SIK ÇALIŞTIRMAK TEHLİKELİ

Soğuk motorun arka arkaya çalıştırılmasının da ciddi arızalara yol açtığına dikkat çeken uzmanlar, servislere gelen araçların büyük bölümünde yağ pompası ve silindir gömleklerinde hasar görüldüğünü belirtiyor. Bu tür sorunların çoğunlukla otomatik çalıştırma alışkanlığından kaynaklandığı ifade ediliyor.

KÜÇÜK AYRINTI, BÜYÜK MASRAFLARA YOL AÇIYOR

Motorun yanlış kullanımına bağlı olarak araç sahiplerini yüksek maliyetlerin beklediğini söyleyen tamirciler, motor onarımı ya da değişiminin yanı sıra çekici ve iş gücü kaybı gibi ek masrafların da ortaya çıkabileceğini dile getiriyor.