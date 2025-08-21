Menü Kapat
Sürücülerin çoğu yapıyor! Motor ömrünü yarıya indiren hatalar: Siz de yapıyor olabilirsiniz

Günümüz otomobillerinde konforu artıran birçok teknoloji artık standart hâle geldi ancak bu sistemler, motorun ömründe ciddi riskler oluşturabiliyor. 50 yılı aşkın deneyime sahip bir usta, sürücülerin sıkça kullandığı bir özelliğin motoru hızlı şekilde aşındırdığına dikkat çekerek araç sahiplerine kritik uyarılarda bulundu.

Sürücülerin çoğu yapıyor! Motor ömrünü yarıya indiren hatalar: Siz de yapıyor olabilirsiniz
Sözcü
21.08.2025
21.08.2025
Deneyimli tamirciler, motorun en fazla zorlandığı anın ilk çalıştırma süreci olduğunu vurguluyor. 50 yıllık usta tamirci, “Aşınmanın yüzde 97’si motorun ilk çalıştırıldığı anda meydana geliyor. Çünkü yağlayıcı sıvılar henüz tüm parçalara ulaşmadan sürtünme başlıyor” diyerek sürücüleri uyardı.

Sürücülerin çoğu yapıyor! Motor ömrünü yarıya indiren hatalar: Siz de yapıyor olabilirsiniz

START-STOP SİSTEMİ MOTOR ÖMRÜNÜ KISALTIYOR

Son yıllarda birçok crossover ve premium sedan modelinde bulunan otomatik çalıştırma (start-stop) sisteminin ömrünü kısalttığını belirten uzman, bu özelliğin devre dışı bırakılmasını tavsiye etti. Araçlarda genellikle “A” harfi ve dairesel ok sembolüyle gösterilen tuşun kapatılmasının yeterli olduğunu söyleyen usta tamirci, “Bu durum bilgisayarı uyku moduna almak yerine günde defalarca açıp kapatmaya benziyor. Konfor için motorun ömründen fedakârlık ediliyor” ifadelerini kullandı.

Sürücülerin çoğu yapıyor! Motor ömrünü yarıya indiren hatalar: Siz de yapıyor olabilirsiniz

SOĞUK MOTORU SIK ÇALIŞTIRMAK TEHLİKELİ

Soğuk motorun arka arkaya çalıştırılmasının da ciddi arızalara yol açtığına dikkat çeken uzmanlar, servislere gelen araçların büyük bölümünde yağ pompası ve silindir gömleklerinde hasar görüldüğünü belirtiyor. Bu tür sorunların çoğunlukla otomatik çalıştırma alışkanlığından kaynaklandığı ifade ediliyor.

Sürücülerin çoğu yapıyor! Motor ömrünü yarıya indiren hatalar: Siz de yapıyor olabilirsiniz

KÜÇÜK AYRINTI, BÜYÜK MASRAFLARA YOL AÇIYOR

Motorun yanlış kullanımına bağlı olarak araç sahiplerini yüksek maliyetlerin beklediğini söyleyen tamirciler, motor onarımı ya da değişiminin yanı sıra çekici ve iş gücü kaybı gibi ek masrafların da ortaya çıkabileceğini dile getiriyor.

