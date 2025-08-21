Menü Kapat
30°
Editor
 İrem Çınar

Araç sahipleri dikkat! Bu tarihten sonra satarsanız zarar edebilirsiniz: Uzmanlardan kritik tavsiye

Araç sahipleri, otomobillerinin değerini korumak ve yüksek maliyetli tamirlerden uzak durmak için arabalarını ne zaman satmaları gerektiğini merak ediyor. Uzmanlara göre bu noktada aracın yaşı ve kilometresi kritik bir rol oynuyor; belli bir aralık, satış için en uygun dönem olarak öne çıkıyor. İşte detaylar…

21.08.2025
21.08.2025
için otomobilin yaşı ve kilometresi, kullanım kadar maliyetleri de belirliyor. Uzmanlar, araçların farklı dönemlerde farklı riskler ve avantajlar sunduğunu belirtti.

İLK 3-5 YIL BALAYI DÖNEMİ

Satın alınan yeni araçların ilk üç ila beş yılı, adeta “balayı dönemi” olarak tanımlanıyor. Bu süreçte araçlar genellikle garanti kapsamında oluyor ve teknik açıdan sorunsuz kabul ediliyor. Ancak bu yıllar, aynı zamanda aracın en hızlı değer kaybına uğradığı dönem. Öyle ki üç yıl içinde aracın fiyatı, sıfır değerinin yarısına kadar düşebiliyor.

Araç sahipleri dikkat! Bu tarihten sonra satarsanız zarar edebilirsiniz: Uzmanlardan kritik tavsiye

5-8 YAŞ ARASI EN AVANTAJLI DÖNEM

Beş ila sekiz yıllık dönemde ise tablo değişiyor. Aracın değer kaybı yavaşlıyor, büyük masraf gerektirecek arızalar henüz başlamıyor. Bu nedenle uzmanlara göre araç satışı için en uygun dönem bu yıllar olarak öne çıkıyor.

150 BİN KİLOMETRE SONRASI KRİTİK SÜREÇ

Sekiz yılı geçen ya da 150-200 bin kilometre bandına ulaşan araçlarda kritik aşama başlıyor. Şanzıman, katalizör, elektronik aksam gibi yüksek maliyetli parçalar arızalanabiliyor. Bu onarımların maliyeti, aracın piyasa değerinin yarısına ulaşabiliyor. On yıl ve sonrasında ise tablo daha da belirsizleşiyor; bazı modeller uzun ömürlü olurken bazıları sık sık masraf çıkarabiliyor. Ayrıca paslanma, yıpranmış iç mekan ve eskimiş güvenlik sistemleri de araçların değerini düşüren unsurlar arasında.

Araç sahipleri dikkat! Bu tarihten sonra satarsanız zarar edebilirsiniz: Uzmanlardan kritik tavsiye

YENİ ARAÇLARDA BİLE PAS RİSKİ

Uzmanlar, paslanmanın sadece eski araçlarda değil, yeni modellerde de görülebildiğine dikkat çekiyor. Örneğin, 2010-2012 yıllarında üretilen bazı Toyota RAV4 modellerinde daha 20 bin kilometredeyken kırmızı lekeler ortaya çıkabiliyor. Bu durum çoğu zaman fabrika üretim hatalarından ya da eksik koruma uygulamalarından kaynaklanıyor.

Kaportaya yapılan cilalama işlemlerinin çoğu zaman yetersiz olduğunu belirten uzmanlar, modern araç boyalarının çok ince olması nedeniyle en etkili çözümün doğru şekilde uygulanmış koruyucu film olduğunu söylüyor.

