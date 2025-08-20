Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
 Hüseyin Bahcivan

Araç içi kamera zorunlu mu, hangi araçlarda zorunlu? Uygulamanın başlama tarihi belli oldu

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından vatandaşlar araç içi kamera sistemi zorunlu mu, hangi araçlarda zorunlu olduğunu araştırmaya başladı. Yeni değişikliğin ne zaman yürürlüğe gireceği de belli oldu.

Araç içi kamera zorunlu mu, hangi araçlarda zorunlu? Uygulamanın başlama tarihi belli oldu
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni bir değişikliğe gidildi. Değişiklik kapsamında bazı araçlarda araç içi kamera zorunlu hale geldi. Vatandaşlar tarafından araç içi kameranın hangi araçlarda zorunlu olduğu ve uygulamanın ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Araç içi kamera zorunlu mu, hangi araçlarda zorunlu? Uygulamanın başlama tarihi belli oldu

ARAÇ İÇİ KAMERA ZORUNLU MU?

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikte yer alan bilgilere göre araç içi kamera sadece C hususiyetleri listesindeki araçlar için geçerli olacak. C hususiyetinde yer alan araçlara sahip olan sürücülerin araç içi kamera taktırması gerekecek.

Araç içi kamera zorunlu mu, hangi araçlarda zorunlu? Uygulamanın başlama tarihi belli oldu

ARAÇ İÇİ KAMERA HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?

Araç içi kamera sisteminin zorunlu olduğu C hususiyetindeki araçlar şöyle:

  • Ticari olarak yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar
  • Belediyelere ait veya belediyeler tarafından yetkilendirilen toplu taşıma araçları
  • Taksi ve taksi dolmuşları
Araç içi kamera zorunlu mu, hangi araçlarda zorunlu? Uygulamanın başlama tarihi belli oldu

ARAÇ İÇİ KAMERA UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte, ilk defa tescil edilecek söz konusu araçlarda bu şart, ilk tescil sırasında aranacak. Ancak bu hüküm Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Bu tarihten önce tescil yapılan araçlarda ise bu şart 2023-2025 arası modeller için 1Ocak 2026, 2018-2022 arasındaki modeller için 1 Ocak 2027, 2017 ve öncesi modeller için ise 1 Ocak 2028 tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar aranmayacak.

18 Şubat - 1 Ekim 2025 tarihine kadar okul servisi olarak tescil edilen ve eski yönetmeliğe uygun olan kamera kayıt cihazı bulunan araçlarda ise 31 Aralık 2027'den sonraki ilk muayeneye kadar belirlenen şartlar aranmayacak.

