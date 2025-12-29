Sığındığı araçta feci şekilde yanarak can verdi!

Manisa Yunusemre ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde Küçük Sanayi Sitesi içinde uzun süredir kullanılmayan ve park halindeki açık kasa kamyonetin içinde saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, evsiz ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen Konya doğumlu Murat Kaymaz, geceleri geçirdiği park halinde bulunan açık kasa kamyonetin içine girdi.

ARAÇ İÇİNDE UYUDU, YANGINDA FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Araç içinde uyuyakalan Kaymaz, açık kasa kamyonette çıkan yangında alevlere teslim oldu. Aracın yandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç yangınını söndürdükten sonra aracın içinde bir erkek cesedi olduğunu tespit etti.

YÜREK BURKAN DETAY

Olay yeri inceleme ekipleri ve incelenen kamera görüntüleri sonrası yanmış cesedin bölgede gezinen ve günlük işlerle geçimini temin eden 51 yaşındaki Murat Kaymaz'a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.