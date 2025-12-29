Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Doğum izni 24 hafta oldu mu? Doğum izni 24 hafta olması Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Doğum izni 24 hafta oldu mu sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya kadar uzatılması planlanıyor. İş-aile hayatını dengelemeyi ve azalan nüfus artış hızına çözüm üretmeyi amaçlayan düzenleme vatandaşların gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar tarafından Doğum izni 24 hafta oldu mu, Resmi Gazete'de yayımlandı mı sorularının cevapları araştırılıyor.

Doğum izni 24 hafta çıktı mı sorusu çalışan annelerin gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Düzenleme kapsamında doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması planlanıyor. Söz konusu düzenlemeden memur, işçi, askeri personel, hakim-savcı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) personeli ve akademisyenler dahil çalışma hayatında olan bütün kadınların yararlanması bekleniyor. Mevcut uygulama kapsamında İş Kanunu'na tabi çalışanlar için 5 gün olan babalık izni de yeni düzenlemeyle birlikte tüm personel statülerinde 10 gün olacak. Vatandaşlar tarafından doğum izni 24 hafta oldu mu, Resmi Gazete'de yayımlandı mı sorularının cevapları merak ediliyor.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTA OLDU MU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından elde edilen bilgilere göre kadın çalışanların doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmalarda sona gelindi. Bakanlık ve AK Parti tarafından yapılacak olan son dokunuşların ardından, TBMM'ye sunulması bekleniyor. Meclisin görüşme takvimi içinde ele alınacak olan düzenlemenin 2026 yılında kabul edilmesi öngörülüyor.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTA OLMASI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğum izni kapsamında yapılan çalışmalar henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasına yönelik olan düzenlemenin ilk önce Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi gerekiyor. Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak oylamanın ardından düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek ve doğum izinleri 16 haftadan 24 haftaya çıkartılacak.

#Yaşam
