Memur ve memur emeklisi maaşı için gözler Hakem Kurulu’nda! Murat Bal’dan çarpıcı taban aylık çıkışı

Toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca, memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam konusunda son söz Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na kaldı. Milyonlarca kişi kurulun vereceği kararı beklerken, SGK Uzmanı Murat Bal sürece ilişkin değerlendirmelerini TGRT Haber canlı yayınında paylaştı.

ÖZLÜK HAKLARINDA “AİLE YILI” VURGUSU

Murat Bal, memurların özlük hakları konusunda 300’ün üzerinde başlığın mutabakatla sonuçlandığını ancak bazı kritik konuların bir sonraki toplu sözleşmeye bırakıldığını söyledi.

Bal, 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesine dikkat çekerek, aile yapısını güçlendirecek hakların öncelenmesi gerektiğini belirtti. Kreş desteği, büyükşehirlerde kira yardımı, 3.600 ek gösterge ve sicil hakkı gibi başlıkların ilerleyen süreçte tekrar gündeme geleceğini ifade etti.

HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFLERİ

Hükümetin başlangıçta 2026 için yüzde 10+6, 2027 için yüzde 4+4 zam önerdiğini hatırlatan Bal, daha sonra teklifin revize edilerek taban aylıklara 1.000 TL ek artış getirildiğini söyledi. Son teklifin ise 2026 yılı için yüzde 11+7 olarak şekillendiğini söyledi.

EKONOMİK PROGRAM VE ENFLASYON HEDEFLERİ

Bal, tekliflerin Merkez Bankası ve Hazine’nin yürüttüğü ekonomi programı çerçevesinde hazırlandığını belirtti. “Hedeflenen enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturulmaması için bu rakamlar sunuldu” ifadelerini kullandı. Bunun yanında refah payının da taban aylıklara 1.000 TL zamla karşılanmaya çalışıldığını, ancak bu rakamın düşük kaldığını belirtti.

TABAN AYLIKTA DAHA GÜÇLÜ ARTIŞ ÖNERİSİ

Memur-Sen’in taban aylıklara 10.000 TL zam talep ettiğini hatırlatan Bal, mevcut maaşların ortalama 70-75 bin TL seviyesinde olduğunu söyledi. Bu nedenle 5.000 TL ve üzeri bir taban aylık artışının çok daha anlamlı olacağını belirterek, “Böyle bir düzenleme yapılsaydı, zam etkisi iki kat hissedilebilirdi” dedi.

KARAR HAKEM KURULU'NA KALDI

Ay sonuna kadar Hakem Kurulu’nun kararını açıklayacağını hatırlatan Bal, geçmişteki örneklerde kurulun genellikle hükümet teklifine yakın oranlarda karar verdiğini ifade etti. Ancak bu kez özellikle taban aylıklarda bir miktar yukarı yönlü artışın gündeme gelebileceğini dile getirdi.