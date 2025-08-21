Memur emeklilerinde 16 bin lira umudu: Seyyanen zam maaşlara yansıyacak mı? Gözler Hakem Kurulu’nda

Milyonlarca memur ve memur emeklisi gözünü toplu sözleşme sürecinden çıkacak karara çevirdi. Hükümet ile sendikalar arasında uzlaşma sağlanamayınca, zam oranlarını Kamu Görevlileri Hakem Kurulu belirleyecek.

İLK TEKLİF TEPKİ ÇEKMİŞTİ

12 Ağustos 2025’te hükümetin sunduğu ilk teklif, 2026 yılı için yüzde 10+6, 2027 yılı için ise yüzde 4+4 zam olmuştu. Ancak bu oranlar, sendikalar tarafından yetersiz bulundu. 15 Ağustos’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, teklife ek olarak taban aylıklara bin lira artış yapılabileceğini açıkladı.

SON TEKLİF AÇIKLANDI

Hükümetin güncel teklifinde ise 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci yarısı için yüzde 7; 2027 yılı içinse yine yüzde 4+4 zam önerildi. Ayrıca taban aylığa bin liralık artış teklifi yinelendi.

MEMUR-SEN’DEN SERT TEPKİ

Memur-Sen, 2026 yılı için kümülatif yüzde 88, 2027 yılı içinse yüzde 46 artış talep ediyor. Konfederasyon, mevcut teklifin çalışanların geçim sıkıntısını hafifletmeye yetmeyeceğini savunuyor. Ayrıca sendikanın talep ettiği 10 bin liralık taban aylık düzenlemesi de karşılık bulmadı. Genel Başkan Ali Yalçın, süreci “darboğaz” olarak nitelendirerek hakeme gitmesi gereken tarafın hükümet olduğunu belirtti.

MEMUR EMEKLİLERİ SEYYANEN ZAMMI BEKLİYOR

2023 yılında memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zam, daha sonra 16 bin liraya yükseldi. Ancak bu artış memur emeklilerini kapsamıyor. Bu nedenle çalışan ile emekli arasındaki maaş farkı giderek açıldı. Memur-Sen’in talepleri arasında yer alan “emekliye seyyanen zam” konusunda ise hâlâ somut bir gelişme yok.

EMEKLİLİĞİ GELEN MEMURLAR ENDİŞELİ

Emekliliği yaklaşan memurlar da benzer sıkıntılar yaşıyor. Çalışırken maaşlarına eklenen seyyanen zam, emekliliğe yansımadığı için, görevden ayrıldıktan sonra gelirlerinde ciddi bir düşüş yaşanıyor.