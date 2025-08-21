Ev hayali gerçek oluyor: Aylık 22 bin TL taksitle kendi evinizi alabilirsiniz

Türkiye’de konut satışları her geçen gün artmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte mevduat getirileri düşerken, konut kredisi faizlerinde de kademeli gerileme görülüyor.

Uzmanlara göre, uzun süredir yüksek faiz gelirleriyle kazanç sağlayan yatırımcılar, artık paradan para kazanmanın zorlaşacağı döneme giriyor. Bu nedenle yatırımcıların alternatif arayışları hızlanırken, konut yatırımının yeniden öne çıktığı belirtiliyor.

KONUT YATIRIMI TÜRKİYE’DE GELENEK HALİNE GELDİ

Konut, hem ihtiyaç hem de yatırım aracı olarak Türkiye’de her zaman öncelikli tercihler arasında yer aldı. Ev sahibi olmanın yanı sıra pasif gelir sağlama, kira artışları ve değer kazancı beklentileri konuta olan ilgiyi her geçen gün daha da çok artırıyor.

Ev sahipliği oranının yüzde 60’ın altına gerilemesiyle kiracı sayısının artması, yeni konut arzının da sınırlı kalması kira fiyatlarını yukarı çekiyor. Bu durum, özellikle büyük şehirlerde amortisman süresini 10 yılın altına indirmeye başladı.

1+0 VE 1+1 KONUTLARA TALEP ARTIYOR

Türkiye’de kiralar artık 25-30 bin lira seviyelerinden başlıyor. Öğrenciler, bekar çalışanlar ve yalnız yaşayanlar için daha küçük ve ekonomik konut seçenekleri öne çıkıyor. Bu nedenle aktiviteli sitelerde yer alan 1+0 ve 1+1 dairelere olan talep hızla yükseliyor.

Kira ödemek yerine kendi evinin taksitlerini ödemek isteyenler için faizler halen yüksek olsa da, kira benzeri ödeme planlarıyla ev sahibi olmak artık daha cazip hale geliyor.

FİYATLAR VE KREDİ KOŞULLARI

1+0 daireler: 1 milyon TL’den başlıyor.

1 milyon TL’den başlıyor. 1+1 daireler: Yaklaşık 1,5 milyon TL seviyesinde.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) düzenlemelerine göre, değeri 5 milyon TL’nin altında olan ve ilk kez alınacak konutlarda kredi oranları enerji kimlik belgesine göre belirleniyor.

A sınıfı: %90,

%90, B sınıfı: %85,

%85, Diğer sınıflar: %80 oranında kredi kullanılabiliyor.

Örneğin, 1 milyon TL’lik ekspertiz değerine sahip bir daire için 800 bin TL kredi kullanılabiliyor.

KREDİ TAKSİTLERİ NE KADAR?

800 bin TL kredi - 120 ay vade - %2,69 faiz: Aylık yaklaşık 22.500 TL.

60 ay vade: Aylık 28 bin TL.

48 ay vade: Aylık 31 bin TL.

Kira bedellerinin yıllık artış gösterdiği göz önüne alındığında, sabit taksitlerle kredi ödemek uzun vadede avantaj sağlıyor.