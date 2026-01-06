WhatsApp’tan gizlilik odaklı hamle: Mesajlar artık 1 saatte yok olacak

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, masaüstü ve tarayıcı tabanlı sürümü olan Web istemcisi için kaybolan mesajlar özelliğini bir adım öteye taşıyor. Meta çatısı altındaki şirket, kullanıcılar için yeni kaybolan mesaj süresi seçenekleri üzerinde çalışıyor.

ANDROİD’DEN SONRA WEB SÜRÜMÜNE DE GELİYOR

WABetaInfo'ya göre, geçtiğimiz dönemde Android Beta sürümünde (2.25.24.18) ortaya çıkan kısa süreli zamanlayıcı özelliği, şimdi de WhatsApp Web'e entegre edilmek üzere geliştiriliyor.

Ortaya çıkan ekran görüntülerine göre, geliştirilme aşamasındaki yenilik sayesinde kullanıcılar artık mesajların ne zaman silineceği konusunda daha hassas bir kontrole sahip olacak. Özellikle tek seferlik erişim kodları, geçici şifreler veya gizli talimatlar gibi hızla geçerliliğini yitiren bilgilerin paylaşımında, 1 saatlik yeni zamanlayıcı seçeneği büyük kolaylık sağlayacak.

GERİ SAYIM İLETİLDİĞİ AN BAŞLAYACAK

Yeni sistemde geri sayım, mesaj alıcıya iletildiği andan itibaren işlemeye başlayacak. Ancak alıcının o an çevrim içi olmaması ihtimaline karşı dikkatli kullanım gerektiren özellik için WhatsApp bir önlem de planlıyor. Şirket, olası yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına, özellik aktif edilmeden önce kullanıcılara sistemin nasıl çalıştığını net bir şekilde anlatan uyarılar gösterecek.

Henüz geliştirme aşamasında olan yeniliğin, ilerleyen günlerde yapılacak bir güncellemeyle tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.