Editor
Editor
 Suat Vilgen

BMW motorlu Mercedes! Alman otomotiv devleri güçlerini birleştiriyor! Modeller belli oldu

Premium segmentin iki ezeli rakibi yakında iş birliğine gidebilir. BMW, 4 silindirli benzinli motorlarını Mercedes’in geniş bir model yelpazesinde kullanılmak üzere tedarik etmeye hazırlanıyor.

BMW motorlu Mercedes! Alman otomotiv devleri güçlerini birleştiriyor! Modeller belli oldu
Alman otomotiv endüstrisi maliyetleri düşürmek için sürekli sinerji arayışı içinde. Bu aslında yeni bir durum değil; rakip markalar yıllardır belirli projelerde iş birlikleri yapıyor. Örneğin Ford’un bazı elektrikli modellerini Volkswagen platformunda üretmesi artık kimseyi şaşırtmıyor. Ancak söz konusu ile olunca durum farklı. Premium segmentin iki Alman devi arasındaki rekabet, otomotiv dünyasında adeta simgesel bir mücadeleye dönüşmüş durumda. Bu yüzden, Mercedes’in araçlarında BMW’nin 4 silindirli benzinli motorlarını kullanmaya hazırlanması otomotiv çevrelerinde büyük sürpriz olarak yorumlandı.

BMW motorlu Mercedes! Alman otomotiv devleri güçlerini birleştiriyor! Modeller belli oldu
Mercedes CEO’sundan uyarı: Tüm pazar çöker

BİR MOTOR "PLUG-IN HİBRİTLER" İÇİN

İlk kez Manager Magazin tarafından duyurulan bilgiye göre, Münih ve Stuttgart merkezli markalar arasında anlaşması neredeyse kesinleşmiş durumda. Anlaşma kapsamında BMW, yeni nesil 4 silindirli benzinli motorlarını Mercedes’e tedarik edecek. Bu motorlar, kompakt CLA ve GLA’dan başlayarak C-Serisi, E-Serisi ve GLC ile “baby G” olarak anılan küçük SUV’a kadar geniş bir model yelpazesinde kullanılabilecek.

BMW motorlu Mercedes! Alman otomotiv devleri güçlerini birleştiriyor! Modeller belli oldu
BMW de Apple'a resti çekti! Dev projeden ayrılıyor

Mercedes’in halihazırda yeni CLA’da sunduğu, Almanya’da geliştirilen ama Çin’de üretilen 1.5 litrelik M252 turbo motoru, uzmanlara göre yalnızca hafif hibrit sistemlerle uyumlu, ancak plug-in hibritler için uygun değil. BMW’den gelecek olası motor tedariki sayesinde Mercedes, hem Euro 7 normlarına uyumlu hem de plug-in hibrit sistemlere entegre edilebilecek motorlara erişim sağlayacak. Böylece marka, sıfırdan yeni 4 silindirli motor geliştirmek için ek kaynak harcamak zorunda kalmayacak.

BMW motorlu Mercedes! Alman otomotiv devleri güçlerini birleştiriyor! Modeller belli oldu

DAHA FAZLA ESNEKLİK

Sektör kaynakları, Mercedes kaputunun altına girmesi beklenen motorun Avusturya’da üretilen ve bugün pek çok BMW ile Mini modelinde kullanılan 2.0 litrelik B48 turbo olabileceğini belirtiyor. B48 motoru, mevcut M252’ye kıyasla daha fazla esneklik sunuyor; çünkü hem önden çekişli hem de arkadan itişli araçlara uyarlanabiliyor.

BMW motorlu Mercedes! Alman otomotiv devleri güçlerini birleştiriyor! Modeller belli oldu

Bu sıra dışı Alman ortaklığı, yalnızca motor tedarikiyle sınırlı kalmayabilir. İki devin, ABD’de ortak üretim tesisleri kurarak gümrük vergilerinden kaçınmayı da değerlendirdiği konuşuluyor. Eğer anlaşma resmiyete kavuşursa, “BMW motorlu Mercedes”ler otomotiv dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

#iş birliği
#bmw
#bmw
#mercedes
#mercedes
#motor
#Alman Otomotiv Endüstrisi
#Motor Tedariği
#Sinerji
#Plug-in Hibritler
#Otomobil
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
