Kocaelispor Antalyaspor maç sonucu kaç kaç? 6 maçlık yenilmezlik

Kocaelispor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 17. haftasının açılış mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı Kocaelispor 2-1'lik sonuçla kazandı.
Ev sahibi ekip, 24. dakikada Smolcic ile üstünlüğü yakaladı.
Antalyaspor, 33. dakikada Giannetti skora eşitlik getirdi.
Mücadelenin skorunu tayin eden gol 38. dakikada Tayfur Bingöl’den geldi.
Trendyol Süper Lig'de 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Kocaelispor puanını 23’e yükseltti.
Ligde 6 maçtır galibiyet alamayan Antalyaspor 15 puanda kaldı.
Selçuk İnan’ın öğrencileri, ligin 18. haftasında Trabzonspor’u ağırlayacak.
Akdeniz temsilcisi ise Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.