2026 resmi tatil günleri: Özel sektör ve kamu kurumu çalışanları kaç gün tatil yapacak?

Hem ulusal hem de dini bayramları kapsayan resmi tatillerin listesi her yıl olduğu gibi bu yıl da inceleniyor.

Öğrenciler ve çalışanların yakından takip ettiği resmi tatiller her yıl gün olarak güncelleniyor.

Bu kapsamda 2026 resmi tatilleri, 28 Ekim'in yarım gün sayılması nedeniyle toplam 15,5 gün olacak.

2026 RESMİ TATİLLER HANGİ GÜN?

1 Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı Günü

19 Mart 2026 Perşembe Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. günü

21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. günü

22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. günü

23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1. günü

28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2. günü

29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3. günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4. günü

15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı