2026 resmi tatil günleri: Özel sektör ve kamu kurumu çalışanları kaç gün tatil yapacak?

Hem ulusal hem de dini bayramları kapsayan resmi tatillerin listesi her yıl olduğu gibi bu yıl da inceleniyor.
Öğrenciler ve çalışanların yakından takip ettiği resmi tatiller her yıl gün olarak güncelleniyor.
Bu kapsamda 2026 resmi tatilleri, 28 Ekim'in yarım gün sayılması nedeniyle toplam 15,5 gün olacak.
1 Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı Günü
19 Mart 2026 Perşembe Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. günü
21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. günü
22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. günü
23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2026 Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1. günü
28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2. günü
29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3. günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4. günü
15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı
28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arefesi
29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı