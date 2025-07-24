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 | Ömer Faruk Dogan

BMW de Apple'a resti çekti! Dev projeden ayrılıyor

Apple'ın WWDC 2022'de büyük vaatlerle duyurduğu yeni nesil araç içi deneyim teknolojisi CarPlay Ultra, birkaç ay önce kullanıcılarla buluşsa da otomotiv sektöründe beklenen desteği göremedi. Son olarak BMW de Apple'a resti çekti.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 14:29

Apple'ın uzun süredir beklenen CarPlay Ultra teknolojisi nihayet birkaç ay önce kullanıcılarla buluştu. iPhone ile araç sistemleri arasında daha gelişmiş bir entegrasyon vadeden yeni sistem, WWDC 2022'de duyurulmuştu ancak şu ana kadar hayata geçmemişti.

9to5Mac'in haberine göre, ilk etapta CarPlay Ultra'ya destek vereceği açıklanan bazı üreticileri, aradan geçen sürede projeden uzaklaşmaya başladı. Bu firmalardan biri olan BMW, bu hafta yaptığı açıklamayla sistemi desteklemeyeceğini resmen duyurdu.

BMW de Apple'a resti çekti! Dev projeden ayrılıyor

BMW CARPLAY ULTRA SİSTEMİNİ DESTEKLEMEYECEK

Blog'a bu hafta açıklama yapan bir BMW AG sözcüsü, "BMW'nin şu anda Apple CarPlay Ultra'yı entegre etme yönünde herhangi bir planı yok" ifadesini kullandı.

BMW de Apple'a resti çekti! Dev projeden ayrılıyor

KENDİ iDRIVE TEKNOLOJİSİNİ KULLANACAK

Alman otomobil üreticisi, Apple CarPlay yerine bu yılki CES etkinliğinde duyurduğu kendi sistemi iDrive'a daha fazla yatırım yapıyor. Yenilenen iDrive altyapısı ilk olarak BMW iX3 modelinde kullanılacak ve ardından Neue Klasse araçlarda daha geniş çapta sunulacak.

Şimdiye kadar Fiat, Jeep, Mercedes-Benz, Rivian ve Volkswagen dahil 20 otomobil markası ya CarPlay Ultra'yı desteklemeyeceklerini açıkladı ya da henüz herhangi bir taahhütte bulunmadı.

BMW de Apple'a resti çekti! Dev projeden ayrılıyor

Temmuz 2025 itibarıyla CarPlay Ultra'yı desteklemeyi planlayan otomobil üreticilerinin tam listesi şöyle:

  • Acura
  • Aston Martin
  • Ford
  • Genesis
  • Honda
  • Hyundai
  • Infiniti
  • Jaguar
  • Kia
  • Land Rover
  • Lincoln
  • Nissan
  • Porsche

OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ CARPLAY'DEN NEDEN VAZGEÇİYOR?

Hatırlatmak gerekirse Aston Martin, CarPlay Ultra'yı destekleyen ilk marka olmuştu. CarPlay'ın otomobil üreticileri açısından ise en büyük dezavantajı; göstergeler, araç içi kontroller ve ekranların arayüzleri dahil olmak üzere tüm araç içi deneyimi ele geçiriyor olması.

Porsche, Kia ve Hyundai gibi sayılı markalar bunu kabul etse de her firma aracını tamamıyla Apple'ın kollarına bırakmak istemiyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

CarPlay Ultra nedir ve standart CarPlay’den farkı nedir?
CarPlay Ultra, Apple'ın araçlarla daha derin entegrasyon sağlayan yeni nesil otomotiv arayüzüdür. Hız göstergesi gibi kritik araç fonksiyonlarını da doğrudan Apple arayüzüne taşır.
ETİKETLER
#Otomobil
#bmw
#Teknoloji
#Carplay
#Apple Carplay Ultra
#Idrive
#Otomobil
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