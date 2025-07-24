BMW de Apple'a resti çekti! Dev projeden ayrılıyor

Apple'ın uzun süredir beklenen CarPlay Ultra teknolojisi nihayet birkaç ay önce kullanıcılarla buluştu. iPhone ile araç sistemleri arasında daha gelişmiş bir entegrasyon vadeden yeni sistem, WWDC 2022'de duyurulmuştu ancak şu ana kadar hayata geçmemişti.

9to5Mac'in haberine göre, ilk etapta CarPlay Ultra'ya destek vereceği açıklanan bazı otomobil üreticileri, aradan geçen sürede projeden uzaklaşmaya başladı. Bu firmalardan biri olan BMW, bu hafta yaptığı açıklamayla sistemi desteklemeyeceğini resmen duyurdu.

BMW CARPLAY ULTRA SİSTEMİNİ DESTEKLEMEYECEK

BMW Blog'a bu hafta açıklama yapan bir BMW AG sözcüsü, "BMW'nin şu anda Apple CarPlay Ultra'yı entegre etme yönünde herhangi bir planı yok" ifadesini kullandı.

KENDİ iDRIVE TEKNOLOJİSİNİ KULLANACAK

Alman otomobil üreticisi, Apple CarPlay yerine bu yılki CES etkinliğinde duyurduğu kendi sistemi iDrive'a daha fazla yatırım yapıyor. Yenilenen iDrive altyapısı ilk olarak BMW iX3 modelinde kullanılacak ve ardından Neue Klasse araçlarda daha geniş çapta sunulacak.

Şimdiye kadar Fiat, Jeep, Mercedes-Benz, Rivian ve Volkswagen dahil 20 otomobil markası ya CarPlay Ultra'yı desteklemeyeceklerini açıkladı ya da henüz herhangi bir taahhütte bulunmadı.

Temmuz 2025 itibarıyla CarPlay Ultra'yı desteklemeyi planlayan otomobil üreticilerinin tam listesi şöyle:

Acura

Aston Martin

Ford

Genesis

Honda

Hyundai

Infiniti

Jaguar

Kia

Land Rover

Lincoln

Nissan

Porsche

OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ CARPLAY'DEN NEDEN VAZGEÇİYOR?

Hatırlatmak gerekirse Aston Martin, CarPlay Ultra'yı destekleyen ilk marka olmuştu. CarPlay'ın otomobil üreticileri açısından ise en büyük dezavantajı; göstergeler, araç içi kontroller ve ekranların arayüzleri dahil olmak üzere tüm araç içi deneyimi ele geçiriyor olması.

Porsche, Kia ve Hyundai gibi sayılı markalar bunu kabul etse de her firma aracını tamamıyla Apple'ın kollarına bırakmak istemiyor.