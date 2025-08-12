Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Mercedes CEO'sundan uyarı: Tüm pazar çöker

Ola Källenius, Avrupa'nın 2035'te yürürlüğe girecek içten yanmalı motor yasağının fazla iddialı olduğunu söyleyerek "Gerçeklik kontrolüne ihtiyacımız var" dedi.

Mercedes CEO’sundan uyarı: Tüm pazar çöker
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 14:52

Mercedes-Benz CEO’su Ola Källenius, ’nin 2035 itibarıyla içten yanmalı motorları yasaklama planının sektörü için fazla iddialı olduğunu söyledi. Alman Handelsblatt gazetesine konuşan Källenius, “Gerçeklik kontrolüne ihtiyacımız var, yoksa tam hızla duvara çarparız” ifadelerini kullandı.

Mercedes CEO’sundan uyarı: Tüm pazar çöker

ELEKTRİKLİ ARAÇ PLANLARI YENİDEN MASADA

Mercedes, 2030 sonunda tamamen elektrikliye geçmeyi hedeflemişti. Ancak elektrikli araç talebinin beklenen seviyeye ulaşmaması, bu planların yeniden değerlendirilmesine yol açtı. CEO’nun çıkışı, Mercedes-AMG’nin yeni V8 motor geliştirme planlarını açıklamasının hemen ardından geldi. AMG, bu motor için belirlenmiş bir “bitiş tarihi” öngörmüyor.

Mercedes CEO’sundan uyarı: Tüm pazar çöker

“KARBONSUZLAŞMA TARAFSIZ OLMALI”

Källenius, elbette karbon emisyonlarının sıfırlanması gerektiğini ancak bunun ekonomiyi göz ardı etmeden, dengeli bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı. Haziran ayında da benzer bir mesaj vermiş, “En mantıklı yaklaşım hem elektrikli hem de benzinli araç üretmeye devam etmek” demişti.

YASAK ÖNCESİ SATIŞ PATLAMASI BEKLENTİSİ

Avrupalı üreticiler, isteyen müşteriler için elektrikli üretime devam edeceklerini ancak yasağın kısa vadede satışları artırıp uzun vadede pazar daralmasına yol açacağını savunuyor. Tahminlere göre yasak yürürlüğe girmeden önce benzinli araç satışlarında zirve görülecek, ardından tüketiciler başka markalara yönelebilecek.

Mercedes CEO’sundan uyarı: Tüm pazar çöker

REKOR LANSMAN DÖNEMİ GELİYOR

Mercedes, 2027’ye kadar 18 yeni model tanıtacak. Bunların yarısı tamamen elektrikli, diğer yarısı ise farklı tipte içten yanmalı motorlara sahip olacak. CEO, bunun şirket tarihindeki en yoğun üç yıllık lansman dönemi olacağını söylüyor. Modeller 2035’e kadar kullanımda olacak şekilde tasarlansa da Mercedes’in bu araçları o tarihten sonra da satma niyeti açıkça ortada.

