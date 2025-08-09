Ağustos sıfır otomobil kampanyaları Başladı! Fiyatlar 250 Bin TL’ye varan indirimlerle düştü

Otomobil piyasası, son dönemde vergi düzenlemeleri ve küresel ekonomik koşullar nedeniyle fiyat dalgalanmalarıyla boğuşuyor. Sıfır araç almayı düşünenler, sürekli artan fiyatlar karşısında ne yapacaklarını bilemezken, markalar bu durumu avantaja çevirmek için Ağustos ayına özel, oldukça cazip kampanyalarla tüketicinin karşısına çıktı. Fiyat düşüşleri, özellikle popüler SUV ve hibrit modellerde 250 bin TL'yi aşarak dikkat çekiyor.

ÖTV SONRASI FİYATLARA KARŞI MARKALARIN HAMLESİ: AĞUSTOS KAMPANYALARI

Yeni ÖTV düzenlemesi, sıfır otomobil fiyatlarında genel bir yükselişe neden olsa da, markalar bu duruma sessiz kalmadı. Tüketici talebini canlı tutmak ve rekabet avantajı sağlamak amacıyla, bayiler ve markalar indirimler ve cazip finansman seçenekleri sunmaya başladı. Bu hamle, hem pazarın hareketlenmesini sağlıyor hem de tüketicilere, aradıkları modele daha uygun fiyatlarla ulaşma imkanı tanıyor.

2025 AĞUSTOS SIFIR OTOMOBİL KAMPANYALARI

Ağustos 2025 itibarıyla, otomobil markalarının sunduğu cazip kampanya modelleri şöyle sıralanıyor:

Peugeot Modellerinde Rekor İndirimler: Fransız üretici Peugeot, SUV modellerinde rekor indirimlerle öne çıkıyor. Peugeot 2008'in 1.2 Allure versiyonu, 130 beygirlik gücüyle ve 8 ileri otomatik şanzımanıyla öne çıkıyor. 258.000 TL’lik indirimle 1.880.000 TL’ye düşen fiyatı, onu segmentinde dikkat çekici kılıyor. Benzer şekilde, Peugeot 408'in 1.2 Allure versiyonu da 536 litrelik dev bagaj hacmiyle dikkat çekerken, 252.000 TL indirimle yine 1.880.000 TL’ye alıcı bekliyor.

Uygun Fiyat ve Performans: Opel, Nissan ve Citroen gibi markalar da rekabetçi indirimlerle listede yer alıyor. Opel Astra 1.2 GS, 133.000 TL’lik kampanyayla fiyatını 1.850.000 TL'ye düşürdü. Bu model, 5.6 L/100 km yakıt tüketimiyle ekonomik sınıfta yer alıyor. Nissan Juke 1.0 Tekna ise 115 beygir gücünde motoru ve 422 litrelik bagajıyla dikkat çekiyor; 100.000 TL indirimle 1.770.000 TL satış fiyatı ile şehir içi kullanıma uygun bir seçenek sunuyor. Citroen C4 1.2 Max ise 130 beygir gücü ve 10.2 saniyelik hızlanmasıyla dengeli bir sürüş sunuyor ve 50.000 TL indirimle 1.820.000 TL'ye alınabiliyor.

Hibrit Seçeneklerde Dev Fırsatlar: Hibrit otomobillere ilgi artarken, Toyota ve Honda dev kampanyalarla bu segmentteki cazibeyi artırıyor. Toyota'nın popüler hibrit SUV'u Corolla Cross 1.8 Pion modelinde 518.000 TL’lik dev kampanya uygulanarak fiyatı 2.070.000 TL'ye kadar düşüyor. Bu model, 525 litrelik bagajıyla da ideal bir aile otomobili olarak öne çıkıyor. Toyota C-HR 1.8 Pion ise 140 beygirlik hibrit motoru ve 4.9 L/100 km tüketimiyle listede yer alıyor ve fiyatı 2.270.000 TL. Honda HR-V 1.5 Elegance modeli de 107 beygir gücü ve 5.4 L/100 km tüketimiyle sessiz bir sürüş deneyimi sunuyor; kampanya fiyatı 2.135.000 TL.

SUV Tutkunlarına Özel Kampanyalar: Hyundai ve Ford da SUV segmentinde önemli indirimler uyguluyor. Hyundai Tucson 1.6 Prime Plus, 160 beygir gücündeki motoruyla segmentinin güçlü SUV'larından biri. 620 litrelik dev bagaj hacmi ve 243.000 TL’lik indirimle 2.384.000 TL'ye alıcı buluyor. Ford Puma 1.0 Titanium ise 125 beygir gücü, 450 litrelik bagajı ve 5.9 L/100 km tüketimiyle dikkat çekiyor. 168.000 TL indirimle 1.517.000 TL’ye alınabiliyor.

ÖTV sonrası yükselen fiyatlara karşı markalar, tüketiciyi elde tutmak için kampanyalara yönelmiş durumda. Elektrikli ve hibrit araçlara ilgi artarken, içten yanmalı motorlarda da büyük indirimler uygulanıyor. Fakat talep dengesine bağlı olarak bu kampanyalar kısa süreli olabilir ve alıcıların hızlı hareket etmesi gerekebilir.