Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR hakemi belli oldu

Turkcell Süper Kupa'da yarı final maçlarının heyecanı yaşanıyor. Organizasyonda ilk yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor, dün akşam Gaziantep'te kozlarını paylaşmıştı. Galatasaray, rakibini 4-1 mağlup ederek Süper Kupa'da adını finale yazdırmayı başarmıştı.

Süper Kupa'da ikinci finalistin belli olacağı ikinci yarı final maçında Fenerbahçe ile Samsunspor, bugün Adana'da karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele saat 20.30'da başlayacak. Dev maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Karşılaşmada Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak Batuhan Kolak görev alacak.

MAÇIN VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında bu akşam oynanacak kritik maçta görev yapacak Video Yardımcı Hakem (VAR) de belli oldu.

Buna göre, mücadelede VAR hakemi olarak Alper Çetin görev alacak. AVAR'da ise Mustafa Savranlar olacak.