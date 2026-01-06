Alperen Şengün'e sakatlık şoku

Kategoriler
Basketbolseverlerin yakından takip ettiği NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'den üzen haber geldi.
Alperen, takımının cumartesi günü oynadığı Dallas Mavericks maçının henüz ilk dakikasında sağ ayak bileğinden sakatlanmıştı. Yıldız basketbolcunun sağlık durumuyla ilgili Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka'dan açıklama geldi.
Houston Rockets'ın konuk ettiği Phoenix Suns'ı 100-97 yendiği maçtan sonra açıklama yapan Ime Udoka, Alperen'in sağlık durumuyla ilgili konuştu.
Udoka, milli futbolcunun sakatlığından dolayı 10 ila 14 gün forma giyemeyeceğini söyledi.