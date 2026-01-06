Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Alperen Şengün'e sakatlık şoku

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün'den kötü haber geldi. Takımının Dallas Mavericks ile oynadığı maçta sakatlanan milli basketbolcunun 2 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Alperen Şengün'e sakatlık şoku
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 11:30

Basketbolseverlerin yakından takip ettiği NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'den üzen haber geldi.

Alperen, takımının cumartesi günü oynadığı Dallas Mavericks maçının henüz ilk dakikasında sağ ayak bileğinden sakatlanmıştı. Yıldız basketbolcunun sağlık durumuyla ilgili Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka'dan açıklama geldi.

Alperen Şengün'e sakatlık şoku

ALPEREN 2 HAFTA OYNAYAMAYACAK

Houston Rockets'ın konuk ettiği Phoenix Suns'ı 100-97 yendiği maçtan sonra açıklama yapan Ime Udoka, Alperen'in sağlık durumuyla ilgili konuştu.

Udoka, milli futbolcunun sakatlığından dolayı 10 ila 14 gün forma giyemeyeceğini söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'a yeni sol bek! Siyah-beyazlılar Hartman'ın peşinde
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Yarım kalan hesabımız var
ETİKETLER
#Basketbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.