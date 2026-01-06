Menü Kapat
Spor
Onur Kaya
 | Onur Kaya

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Yarım kalan hesabımız var

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor'u 4-1 yendikleri Süper Kupa yarı final maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarıyla ilgili son gelişmeleri paylaşan Dursun Özbek, Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili de konuştu. Ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye gönderme yapan Özbek, "Yarım kalan bir hesabımız var" ifadelerini kullandı.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor Gaziantep'te kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 4-1 kazanan sarı kırmızılılar finale adını yazdıran ilk takım oldu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, karşılaşma sonrası basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Yarım kalan hesabımız var

"FİNALDEKİ RAKİBİMİZİ BEKLİYORUZ"

Mücadelenin güzel geçtiğini ve seyir zevki yüksek bir maç olduğunu belirten Dursun Özbek, "Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. İki taraf da futbolun gerektirdiği gibi oynadı. Trabzonspor da iyi mücadele etti. Onları tebrik ediyorum. Şimdi finale bakıyoruz. Antepli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizi her zaman çok güzel ağırlıyorlar. Antep, bizim çok sevdiğimiz bir şehir. Maçın bol gollü olması, seyir zevkinin yüksek olması güzel oldu. Şimdi finaldeki rakibimizi bekliyoruz" diye konuştu.

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Yarım kalan hesabımız var

GALATASARAY'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI

Transfer çalışmalarına başladıklarını söyleyen ve bir an evvel bitirmek istediklerini söyleyen Özbek, "Limitler açıklandı. Galatasaray'ın limitinin iki katı olmasının nedeni, gelirlerinin üst seviyede olmasına bağlı. Transfer sezonuna hazırlandık. Eksiklerimiz belli. Hocamızın, scout ekibinin belirlediği oyuncular var. Onlarla görüşmelerimiz başlamıştı. Transfer sürecinde daha zamanımız var ama biz bir an evvel bitirmek istiyoruz." dedi.

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Yarım kalan hesabımız var

Yaz döneminde yaptıkları 5 transfere dikkat çeken Dursun Özbek, "Hepsi de sahadaydı bugün. Bu, transferdeki başarımızı gösteriyor. Hazırlıklarımızı yaptık. Burada tabii transferde hocamızın talebi doğrultusunda ve scout ekibinin verdiği önerilerle ben ve Abdullah kardeşim çalışıyoruz. Geçtiğimizde bahsettiğim gibi yaz döneminde de çok başarılı oluyor. Bu ara transfer döneminde eksiklerimiz belli. Onlar için çalışıyoruz. Bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ERDEN TİMUR’LA DERTLEŞTİK"

Silivri Cezaevinde Erden Timur’u ziyaret ettiğini aktaran Özbek, "Erden kardeşim iyi bir Galatasaraylı. Birlikte de çalıştık. Daha önce ben başkanken sponsor oldu ve Galatasaray'a destek verdi. Maalesef bu dönemde bazı ufak tefek problemleri var. Bu surette Galatasaray olarak ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek olarak her zaman kendisinin yanında olacağız. Ziyaret ettim. Dertleştik. Kendisini moralli gördüm. İnşallah tekrar aramıza dönecek ve Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Yarım kalan hesabımız var

MAURO ICARDI'NİN SÖZLEŞMESİ UZATILACAK MI?

Mauro İcardi’nin transfer süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Özbek, "Daha önce de benzer soruyu ben cevaplamıştım. Icardi bizim ikon futbolcumuz. Icardi Galatasaray'a çok şey vermiştir. Galatasaray'ın oyuncusudur. Önümüzdeki yaklaşık 5 ay daha Galatasaray'ın futbolcusudur. Dolayısıyla biz size yeri geldiği zaman gereken kararımızı açıklarız. Yani kimse Icardi'nin Galatasaray aidiyetini tartışamaz. Icardi bizim için önemli bir futbolcu. Çok önemli bir futbolcu. Bugün de çok seviyoruz. Biz yönetim olarak bunun farkındayız. Dolayısıyla ona göre de kararımızı alacağız" ifadelerine yer verdi.

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Yarım kalan hesabımız var

"YARIM KALAN HESABIMIZ VAR"

Final maçının Şanlıurfa’da oynanmasını isteyen Özbek, geçen sezon 1-0 öne geçtikleri maçta Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle 3-0 hükmen galip geldikleri Süper Kupa Finali'ne gönderme yaparak ezeli rakiplerine meydan okudu. Özbek, "Urfa'da yarım kalan bir hesabımız var. Finali de Urfa'ya alsalardı, çok güzel olurdu. Galatasaray, rakip seçmez. Galatasaray, her zaman Türk futbolunda en iyisi olmuştur. Şampiyonluk ve oyunlarımıza bakın. Bize rakip fark etmez. Galatasaray, kupaların takımıdır" diye konuştu.

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme: Yarım kalan hesabımız var
Süper Kupa'da final bileti Galatasaray'ın oldu! Galatasaray 4-1 Trabzonspor
#Spor
#Spor
#Spor
