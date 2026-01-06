Kapış kapış gidiyor! Hem genç hem uygun fiyatlı: İşte en ucuz ikinci el otomobiller

Kategoriler
İkinci el otomobil alacakların aklında iki konu var: Birincisi aracın yaşının genç olması, ikincisi ise uygun fiyatlı olması. Bu iki özelliğin bir arada olduğu araçlar ise deyim yerindeyse kapış kapış gidiyor. Özellikle MTV zammı sonrası pek çok kişi rotasını ikinci el araçtan yana çevirirken yeni yılın ilk hafta itibariyle de otomobil fiyatları belli olmaya başladı. Yapılan araştırmalar neticesinde ise en ucuz ikinci el otomobiller belli oldu…
Bütçesine uygun araç almak isteyen milyonlarca kişi ikinci el otomobil piyasasını inceliyor. Ekstra masraf çıkarmaması için yaşı genç otomobil arayanlar aynı zamanda fiyatı uygun araçları da radarından çıkarmıyor. 2026 yılının ilk haftasında sıfır otomobiller piyasaya sürülmeye başlarken, ikinci el otomobil piyasasında da hareketli anlar yaşanmaya başlandı. Bu kapsamda en ucuz ikinci el otomobiller ise günün en çok merak edilen konuları arasına girdi…
10) VOLKSWAGEN POLO 1.0 TSI (2021 MODEL) | 1.250.000 TL
9) HYUNDAİ İ20-1.0 T-GDI (2021 MODEL) | 1.220.000 TL
8) NİSSAN MİCRA 1.0 TEKNA (2021 MODEL) | 1.150.000 TL
7) PEUGEOT 1.2 PURETECH (2021 MODEL) | 1.140.000 TL
6) OPEL CORSA 1.2 T EDİTİON (2022 MODEL) | 1.110.000 TL
5) CİTROEN C3-1.2 PURETECH (2021 MODEL) | 1.050.000 TL
4) HYUNDAİ İ10-1.2 MPI (2022 MODEL) | 1.040.000 TL
3) RENAULT CLİO 1.0 TCE JOY (2021 MODEL) | 1.025.000 TL
2) DACİA SANDERO-1.0 ESSENTİAL (2023 MODEL) | 985.000 TL
1) KİA PİCANTO 1.0 MPI (2022 MODEL) | 910.000 TL