Kapış kapış gidiyor! Hem genç hem uygun fiyatlı: İşte en ucuz ikinci el otomobiller

İkinci el otomobil alacakların aklında iki konu var: Birincisi aracın yaşının genç olması, ikincisi ise uygun fiyatlı olması. Bu iki özelliğin bir arada olduğu araçlar ise deyim yerindeyse kapış kapış gidiyor. Özellikle MTV zammı sonrası pek çok kişi rotasını ikinci el araçtan yana çevirirken yeni yılın ilk hafta itibariyle de otomobil fiyatları belli olmaya başladı. Yapılan araştırmalar neticesinde ise en ucuz ikinci el otomobiller belli oldu…