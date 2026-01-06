Menü Kapat
Kapış kapış gidiyor! Hem genç hem uygun fiyatlı: İşte en ucuz ikinci el otomobiller

Ocak 06, 2026 12:01
1
İkinci el otomobil

İkinci el otomobil alacakların aklında iki konu var: Birincisi aracın yaşının genç olması, ikincisi ise uygun fiyatlı olması. Bu iki özelliğin bir arada olduğu araçlar ise deyim yerindeyse kapış kapış gidiyor. Özellikle MTV zammı sonrası pek çok kişi rotasını ikinci el araçtan yana çevirirken yeni yılın ilk hafta itibariyle de otomobil fiyatları belli olmaya başladı. Yapılan araştırmalar neticesinde ise en ucuz ikinci el otomobiller belli oldu…

2
Kapış kapış gidiyor! Hem genç hem uygun fiyatlı: İşte en ucuz ikinci el otomobiller

Bütçesine uygun araç almak isteyen milyonlarca kişi ikinci el otomobil piyasasını inceliyor. Ekstra masraf çıkarmaması için yaşı genç otomobil arayanlar aynı zamanda fiyatı uygun araçları da radarından çıkarmıyor. 2026 yılının ilk haftasında sıfır otomobiller piyasaya sürülmeye başlarken, ikinci el otomobil piyasasında da hareketli anlar yaşanmaya başlandı. Bu kapsamda en ucuz ikinci el otomobiller ise günün en çok merak edilen konuları arasına girdi…

3
Kapış kapış gidiyor! Hem genç hem uygun fiyatlı: İşte en ucuz ikinci el otomobiller

İŞTE EN UCUZ İKİNCİ EL OTOMOBİLLER

10)  VOLKSWAGEN POLO 1.0 TSI (2021 MODEL)  |  1.250.000 TL

4
Kapış kapış gidiyor! Hem genç hem uygun fiyatlı: İşte en ucuz ikinci el otomobiller

9)  HYUNDAİ İ20-1.0 T-GDI (2021 MODEL)  |  1.220.000 TL

5
Kapış kapış gidiyor! Hem genç hem uygun fiyatlı: İşte en ucuz ikinci el otomobiller

8)  NİSSAN MİCRA 1.0 TEKNA (2021 MODEL)  |   1.150.000 TL

6
Kapış kapış gidiyor! Hem genç hem uygun fiyatlı: İşte en ucuz ikinci el otomobiller

7)  PEUGEOT 1.2 PURETECH (2021 MODEL)  |   1.140.000 TL

7
Kapış kapış gidiyor! Hem genç hem uygun fiyatlı: İşte en ucuz ikinci el otomobiller

6)  OPEL CORSA 1.2 T EDİTİON (2022 MODEL)  |  1.110.000 TL

8
Kapış kapış gidiyor! Hem genç hem uygun fiyatlı: İşte en ucuz ikinci el otomobiller

5)  CİTROEN C3-1.2 PURETECH (2021 MODEL)  |  1.050.000 TL

9
Kapış kapış gidiyor! Hem genç hem uygun fiyatlı: İşte en ucuz ikinci el otomobiller

4)  HYUNDAİ İ10-1.2 MPI (2022 MODEL)  |  1.040.000 TL

10
Kapış kapış gidiyor! Hem genç hem uygun fiyatlı: İşte en ucuz ikinci el otomobiller

3)  RENAULT CLİO 1.0 TCE JOY (2021 MODEL)  |  1.025.000 TL

11
Kapış kapış gidiyor! Hem genç hem uygun fiyatlı: İşte en ucuz ikinci el otomobiller

2)  DACİA SANDERO-1.0 ESSENTİAL (2023 MODEL)  |   985.000 TL

12
Kapış kapış gidiyor! Hem genç hem uygun fiyatlı: İşte en ucuz ikinci el otomobiller

1)  KİA PİCANTO 1.0 MPI (2022 MODEL)  |   910.000 TL

