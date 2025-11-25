ÖSYM sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuruları başladı mı şartları neler?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ÖSYM, Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak amacıyla 14 sözleşmeli bilişim personeli alacağını ilan etti.
Başvurular, 24 Kasım ile 8 Aralık 2025 tarihleri arasında yalnızca çevrim içi ortamdan, Kariyer Kapısı üzerinden kabul edilecek.
Duyuruda, yazılım geliştirmeden siber güvenliğe, iş zekâsından ağ korumasına kadar farklı uzmanlık alanlarında pozisyonlar açıldığı ifade edildi.
İlanda yer verilen toplam 14 kadro şu şekilde listeleniyor:
İlana göre adaylarda aranan genel niteliklerden bazıları şöyle:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları karşılamak,
Bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri mühendisliği veya YÖK tarafından denkliği onaylanan bölümlerden mezun olmak.