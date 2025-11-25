Menü Kapat
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

ÖSYM sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuruları başladı mı şartları neler?

ÖSYM, Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı kapsamında görevlendirilmek üzere 14 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edeceğini açıkladı. Adaylar ise başvuru koşulları ve süreci mercek altına alıyor.

ÖSYM sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuruları başladı mı şartları neler?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.11.2025
00:52
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
00:52

, Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak amacıyla 14 sözleşmeli bilişim personeli alacağını ilan etti.

Başvurular, 24 Kasım ile 8 Aralık 2025 tarihleri arasında yalnızca çevrim içi ortamdan, Kariyer Kapısı üzerinden kabul edilecek.

Duyuruda, yazılım geliştirmeden siber güvenliğe, iş zekâsından ağ korumasına kadar farklı uzmanlık alanlarında pozisyonlar açıldığı ifade edildi.

ÖSYM sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuruları başladı mı şartları neler?

ÖSYM HANGİ POZİSYONLARA ALIM GERÇEKLEŞTİRECEK?

İlanda yer verilen toplam 14 kadro şu şekilde listeleniyor:

  • Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net) – 1 kişi (3 kat ücret tavanına dek)
  • Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java) – 2 kişi (3 kat)
  • Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net) – 3 kişi (2 kat)
  • Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java) – 2 kişi (2 kat)
  • İş Analisti – 1 kişi (2 kat)
  • Yazılım Test Uzmanı – 1 kişi (2 kat)
  • Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı – 1 kişi (3 kat)
  • Ağ ve Ağ Güvenliği Uzmanı – 1 kişi (2 kat)
  • Kıdemli İş Zekâsı Uzmanı – 1 kişi (3 kat)
  • İş Zekâsı Uzmanı – 1 kişi (2 kat)
ÖSYM sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuruları başladı mı şartları neler?

ÖSYM'YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

İlana göre adaylarda aranan genel niteliklerden bazıları şöyle:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları karşılamak,

Bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri mühendisliği veya YÖK tarafından denkliği onaylanan bölümlerden mezun olmak.

ETİKETLER
#ösym
#siber güvenlik
#Bilgi Güvenliği
#Yazılım Geliştirme
#İş Zekası
#Aktüel
