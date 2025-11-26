Altın fiyatları sert düşüş sonrası yükselişe geçti! Gram altın yine tırmanışta: İşte 26 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları son 4 haftadır düştükçe düştü. Neredeyse her günü düşüşle açan altın fiyatları 26 Kasım Çarşamba gününü yükselişle açtı. Toparlanma eğilimi gösteren altın fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 26 Kasım Çarşamba 2025 altın fiyatları...