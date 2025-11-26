Chelsea Barcelona maç sonucu kaç kaç? İngilizler Barça’yı ezdi geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında Chelsea, Barcelona'yı misafir etti.

İngiliz temsilcisi Hansi Flick ve ekibine karşı 3-0’lık skor ile rahat bir galibiyet aldı.

Goller Kounde (kk), Estevao ve Delap tarafından kaydedildi.

Barcelona’da Araujo 44. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla sahadan ihraç edildi.

Chelsea bu neticeyle birlikte puanını 10’a çıkardı.

Şampiyonlar Ligi’nde beklentilerin altında kalan Barcelona ise 7 puanda sabit kaldı.