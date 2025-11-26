Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Belli olacağı tarih ve son tahminler

2026 yılı yaklaşırken bedelli askerlik ücretinde yapılacak artış milyonların gündeminde yer alıyor. Ocak ayında duyurulacak memur zammı ve enflasyon farkıyla birlikte tutarın önemli ölçüde yükselmesi bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Belli olacağı tarih ve son tahminler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 00:14
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 00:14

2026 yılına girilirken en fazla merak edilen başlıklardan biri de ücretine uygulanacak oldu.

Şu anda 280 bin 850 TL olarak yürürlükte olan bedelli ücreti, Ocak ayında açıklanacak memur maaş zammı ve farkıyla beraber yeniden güncellenecek.

Millî Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen memur aylık katsayısı esas alınarak hesaplanan ücret, yılın son verileriyle netleşecek.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Belli olacağı tarih ve son tahminler

Bedelli askerlik müracaatları e-Devlet üzerinden veya askerlik dairelerinden yapılabiliyor.

Başvurusu onaylanan yükümlüler, ödemelerini peşin biçimde Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ya da ilgili defterdarlık ve malmüdürlüklerine T.C. kimlik numaralarını ileterek gerçekleştiriyor.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Belli olacağı tarih ve son tahminler

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2026’da geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık dönemine ait enflasyon verilerinin duyurulmasıyla şekillenecek.

Tahminler, Ocak 2026'da bedelli ücretinin yüzde 13 ile yüzde 17 aralığında bir artışla 315 bin–325 bin TL seviyesine yükselebileceğini gösteriyor.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Belli olacağı tarih ve son tahminler

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bedelli askerlik ücretinin kesinleşmesi için gözler TÜİK’in duyuracağı Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinde.

Yeni bedelli askerlik ücreti, her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 Ocak 2026 tarihinde TÜİK’in açıklayacağı enflasyon oranları sonrasında Millî Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Bedelli askerlik ödemesi hangi kurumlar aracılığıyla yapılabiliyor?
Ödeme süreci yalnızca Ziraat, Halkbank, VakıfBank ve ilgili katılım bankaları ile defterdarlık ve malmüdürlükleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
ETİKETLER
#zam
#enflasyon
#tüik
#askerlik
#bedelli askerlik
#Askerlik Ücreti
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.