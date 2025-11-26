Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Belli olacağı tarih ve son tahminler

2026 yılına girilirken en fazla merak edilen başlıklardan biri de bedelli askerlik ücretine uygulanacak zam oldu.

Şu anda 280 bin 850 TL olarak yürürlükte olan bedelli askerlik ücreti, Ocak ayında açıklanacak memur maaş zammı ve enflasyon farkıyla beraber yeniden güncellenecek.

Millî Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen memur aylık katsayısı esas alınarak hesaplanan ücret, yılın son TÜİK verileriyle netleşecek.

Bedelli askerlik müracaatları e-Devlet üzerinden veya askerlik dairelerinden yapılabiliyor.

Başvurusu onaylanan yükümlüler, ödemelerini peşin biçimde Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ya da ilgili defterdarlık ve malmüdürlüklerine T.C. kimlik numaralarını ileterek gerçekleştiriyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2026’da geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık dönemine ait enflasyon verilerinin duyurulmasıyla şekillenecek.

Tahminler, Ocak 2026'da bedelli ücretinin yüzde 13 ile yüzde 17 aralığında bir artışla 315 bin–325 bin TL seviyesine yükselebileceğini gösteriyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bedelli askerlik ücretinin kesinleşmesi için gözler TÜİK’in duyuracağı Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinde.

Yeni bedelli askerlik ücreti, her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 Ocak 2026 tarihinde TÜİK’in açıklayacağı enflasyon oranları sonrasında Millî Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek.