15°
Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş belgesi yapılan bilgilendirme ile erişime sunuldu. Adaylar, açıklamanın ardından sınav giriş belgelerini incelemeye başladı.

Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav giriş belgesi nasıl alınır?
sorgulama ekranı yapılan duyuruyla 25 Kasım tarihinde kullanıma açıldı.

Bilgilendirme ile Açıköğretim sınav merkezleri kesinleşti.

Öğrenciler; ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte gireceğini fotoğraflı sınava giriş belgesinden öğrenecek.

Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL TEMİN EDİLİR?

'nin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

“Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı.

Belgenize https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.”

Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 6-7 Aralık günlerinde gerçekleştirilecek.

Sınavlar Türkiye'de sabah saat 09.30'da, öğleden sonra ise saat 14.00’te uygulanmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Sınav giriş belgesi olmadan öğrenciler AÖF sınavına girebilir mi?
Hayır, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi olmadan sınava giriş kesinlikle kabul edilmiyor.
