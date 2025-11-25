Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Kategoriler
Açıköğretim AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı yapılan duyuruyla 25 Kasım tarihinde kullanıma açıldı.
Bilgilendirme ile Açıköğretim sınav merkezleri kesinleşti.
Öğrenciler; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte gireceğini fotoğraflı sınava giriş belgesinden öğrenecek.
Anadolu Üniversitesi'nin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı;
“Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı.
Belgenize https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.”
Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 6-7 Aralık günlerinde gerçekleştirilecek.
Sınavlar Türkiye'de sabah saat 09.30'da, öğleden sonra ise saat 14.00’te uygulanmaktadır.