Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Açıköğretim AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı yapılan duyuruyla 25 Kasım tarihinde kullanıma açıldı.

Bilgilendirme ile Açıköğretim sınav merkezleri kesinleşti.

Öğrenciler; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte gireceğini fotoğraflı sınava giriş belgesinden öğrenecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL TEMİN EDİLİR?

Anadolu Üniversitesi'nin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

“Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı.

Belgenize https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.”

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 6-7 Aralık günlerinde gerçekleştirilecek.

Sınavlar Türkiye'de sabah saat 09.30'da, öğleden sonra ise saat 14.00’te uygulanmaktadır.