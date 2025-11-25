Galatasaray yenildi mi? Galatasaray Union SG maç sonucu kaç kaç?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde play-off'u garantilemek için mücadeleye çıktı.

İlk 4 haftayı 9 puanla 9. sırada bitiren Okan Buruk'un takımı, 3 puanı bulunan Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı konuk etti.

Rams Park’taki maçta düdüğü İspanyol hakem Jose Sanchez çaldı. Karşılaşma 1-0 misafir ekip üstünlüğüyle tamamlandı.

Mücadelenin 89. dakikasında Galatasaray'ın genç futbolcusu Arda Ünyay kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Galatasaray 9 puanda kalırken, Union Saint-Gilloise ise puanını 6’ya yükseltti ve ilk 24 şansını artırdı.

Galatasaray galip gelseydi, diğer karşılaşmaların neticelerine göre ilk 24’ü kesinleştirip play-off bileti alma imkânı yakalayacaktı.