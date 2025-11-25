Fenerbahçe Virtus Bologna maç skoru kaç kaç? Parkede seriye devam

Kategoriler
Euroleague‘in 13. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı İtalya‘nın Virtus Bologna ekibi karşısında 66-64’lük skorla galip geldi.
Fenerbahçe bu skorla derecesini 8-5’e yükseltirken, Virtus Bologna ise 6-7’ye düştü.
Sarunas Jasikevicius’un oyuncuları, aynı zamanda galibiyet serisini 5’e taşıyarak yüksek form grafiğini sürdürdü ve seyircisi önünde hata yapmadı.
Sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 30-31 geride tamamlarken, son periyoda ise 50-47 üstün girmişti.
Fenerbahçe Beko’da Wade Baldwin 18 sayı-3 asist, Devon Hall 9 sayı-3 ribaunt, Bonzie Colson 8 sayı-4 asist, Tarık Biberovic 8 sayı-2 asist, Talen Horton Tucker 8 sayı-3 ribaunt ve Nicolo Melli 4 sayı-6 ribauntla performans sergiledi.
1. Periyot: 15-17
2. Periyot: 15-14
3. Periyot: 20-16
4. Periyot: 16-17