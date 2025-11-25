Chelsea Barcelona CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Chelsea ile Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi, iki takımın lig aşamasındaki konumu nedeniyle büyük önem taşıyor. Maçın başlamasına dakikalar kala karşılaşmanın detayları ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor.

CHELSEA - BARCELONA NEREDE İZLENİR?

Chelsea ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması bu akşam saat 23.00’te başlayacak. Mücadele Tabii Spor’dan canlı yayınlanacak. Platforma üye olan kullanıcılar, karşılaşmayı internet üzerinden HD kalitesinde izleyebiliyor.

Tabii Spor, akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve Smart TV üzerinden erişilebilen bir sistemle çalışıyor. Yayınları izlemek için internet bağlantısı yeterli oluyor. Tabii’nin uygulaması Google Play Store ve App Store’da yer alıyor ve üyelik oluşturulduktan sonra "Spor" sekmesinden canlı yayına erişim sağlanabiliyor.

CHELSEA - BARCELONA MAÇ KADROSU

Chelsea Barcelona maçı 11'leri açıklandı:

Chelsea 11: Sanchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, Caicedo, James, Estevao, Fernandez, Garnacho, Neto.

Barcelona 11: Garcia, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, De Jong, Eric, Fermin, Yamal, Ferran, Lewandowski.

Chelsea Barcelona maçı Türkiye'de Tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Tabii Spor’un yanı sıra karşılaşma Türkiye’de herhangi bir uydu kanalı üzerinden yayınlanmıyor. Bu nedenle Chelsea Barcelona maçını izlemek isteyenlerin Tabii hesabı oluşturması gerekiyor. Üyelik ücretli olarak sunulmaktadır.

CHELSEA BARCELONA MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Chelsea Barcelona maçı bazı ülkelerde farklı kanallar üzerinden şifresiz veya platform üyeliğiyle yayınlanıyor. Yabancı yayıncılar arasında ABD, Almanya, Azerbaycan, Danimarka, Hırvatistan ve İspanya’daki kanallar yer alıyor.

Chelsea Barcelona maçın veren kanallar:

ABD: Paramount+

Paramount+ Almanya: DAZN

DAZN Azerbaycan: CBC Sport

CBC Sport Danimarka: Viaplay

Viaplay Hırvatistan: Arena Sport 1 HR

Arena Sport 1 HR İspanya: M+ Liga de Campeones

M+ Liga de Campeones

CHELSEA - BARCELONA PUAN DURUMLARI

Şampiyonlar Ligi’nin güncel puan tablosunda Chelsea, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve toplam 7 puanla 12. sırada yer alıyor. Barcelona ise aynı puan ve aynı galibiyet-skor dağılımıyla 11. sırada bulunuyor.

Bu hafta oynanacak maç, iki takımın da üst sıralara tırmanması açısından büyük önem taşıyor. Çünkü yeni formatta ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9–24 arası sıralanan ekipler play-off oynuyor. İlk 24’ün dışında kalan takımlar ise turnuvaya veda ediyor.

Chelsea Barcelona maçını canlı izlemek isteyen kullanıcılar Tabii Spor platformu üzerinden yayına erişebiliyor.

Platforma erişmek için tabii.com adresine giriş yapılabilir veya mobil uygulama üzerinden kullanıcı hesabı oluşturulabilir. Smart TV uygulaması sayesinde Chelsea - Barcelona maçları büyük ekranda da izlenebiliyor.

Chelsea - Barcelona maçı Türkiye'de yalnızca Tabii Spor tarafından yayınlanıyor ve platform üyelik gerektiriyor.

Tabii Spor’un haricinde Türkiye’de maçın yayınlandığı herhangi bir uydu veya kablo kanalı bulunmuyor. İzlemek isteyenlerin platforma abone olması gerekiyor.

Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler Tabii'nin resmi mobil uygulamasını veya internet sitesini kullanarak yayına ulaşabiliyor.

Tabii, Smart TV desteği sayesinde kullanıcıların büyük ekranda izleme deneyimine ulaşmasına da olanak sağlıyor. Özellikle maçların HD kalitede verilmesi, izleyicilere yüksek görüntü netliği sunuyor.

CHELSEA - BARCELONA İSTATİSTİKLERİ

Chelsea - Barcelona arasında bugüne kadar Şampiyonlar Ligi’nde 14 mücadele oynandı. Bu maçlarda iki taraf da 4’er kez kazandı, 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Barcelona’nın son dönemdeki maçlarında hücum hattının etkili olduğu görülüyor. Son altı maçın beşinde en az üç gol atan Katalan ekibinde Lewandowski’nin ligdeki iki maçta attığı 4 gol dikkat çekiyor. Chelsea’de ise genç forvet Estevao’nun 4 maçta 2 golü bulunuyor.