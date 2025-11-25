Menü Kapat
15°
Chelsea Barcelona CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Chelsea - Barcelona canlı yayın ile ekranlara gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonunun 5. hafta mücadelesinde Chelsea ile Barcelona, bu akşam Stamford Bridge’de karşı karşıya gelecek. Chelsea - Barcelona nerede izlenir, maç yayın akışı ile belli oldu. Chelsea - Barcelona maç kadrosu, açıklandı. Saat 23.00’te başlayacak olan maç, iki takımın da puan tablosundaki sıralamasını doğrudan etkileyecek. Her iki ekip de 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puanda bulunuyor ve üst sıralara yükselmek için kritik bir sınava çıkıyor. İşte Chelsea Barcelona canlı yayın bilgileri…

ile arasında oynanacak mücadelesi, iki takımın lig aşamasındaki konumu nedeniyle büyük önem taşıyor. Maçın başlamasına dakikalar kala karşılaşmanın detayları ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor.

CHELSEA - BARCELONA NEREDE İZLENİR?

Chelsea ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması bu akşam saat 23.00’te başlayacak. Mücadele ’dan canlı yayınlanacak. Platforma üye olan kullanıcılar, karşılaşmayı internet üzerinden HD kalitesinde izleyebiliyor.

Tabii Spor, akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve Smart TV üzerinden erişilebilen bir sistemle çalışıyor. Yayınları izlemek için internet bağlantısı yeterli oluyor. Tabii’nin uygulaması Google Play Store ve App Store’da yer alıyor ve üyelik oluşturulduktan sonra "Spor" sekmesinden canlı yayına erişim sağlanabiliyor.

CHELSEA - BARCELONA MAÇ KADROSU

Chelsea Barcelona maçı 11'leri açıklandı:

Chelsea 11: Sanchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, Caicedo, James, Estevao, Fernandez, Garnacho, Neto.

Barcelona 11: Garcia, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, De Jong, Eric, Fermin, Yamal, Ferran, Lewandowski.

CHELSEA BARCELONA HANGİ KANALDA?

Chelsea Barcelona maçı Türkiye’de Tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Platform, kullanıcıların internet bağlantısı üzerinden Chelsea Barcelona maçını kesintisiz takip etmesine imkan sağlayacak.

Tabii Spor’un yanı sıra karşılaşma Türkiye’de herhangi bir uydu kanalı üzerinden yayınlanmıyor. Bu nedenle Chelsea Barcelona maçını izlemek isteyenlerin Tabii hesabı oluşturması gerekiyor. Üyelik ücretli olarak sunulmaktadır.

CHELSEA BARCELONA MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Chelsea Barcelona maçı bazı ülkelerde farklı kanallar üzerinden şifresiz veya platform üyeliğiyle yayınlanıyor. Yabancı yayıncılar arasında ABD, Almanya, Azerbaycan, Danimarka, Hırvatistan ve İspanya’daki kanallar yer alıyor.

Chelsea Barcelona maçın veren kanallar:

  • ABD: Paramount+
  • Almanya: DAZN
  • Azerbaycan: CBC Sport
  • Danimarka: Viaplay
  • Hırvatistan: Arena Sport 1 HR
  • İspanya: M+ Liga de Campeones
CHELSEA - BARCELONA PUAN DURUMLARI

Şampiyonlar Ligi’nin güncel puan tablosunda Chelsea, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve toplam 7 puanla 12. sırada yer alıyor. Barcelona ise aynı puan ve aynı galibiyet-skor dağılımıyla 11. sırada bulunuyor.

Bu hafta oynanacak maç, iki takımın da üst sıralara tırmanması açısından büyük önem taşıyor. Çünkü yeni formatta ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9–24 arası sıralanan ekipler play-off oynuyor. İlk 24’ün dışında kalan takımlar ise turnuvaya veda ediyor.

CHELSEA BARCELONA CANLI İZLE

Chelsea Barcelona maçını canlı izlemek isteyen kullanıcılar Tabii Spor platformu üzerinden yayına erişebiliyor. Tabii üzerinden canlı yayınlar yüksek çözünürlükte sunuluyor ve yayın gecikmesi minimum seviyede tutuluyor.

Platforma erişmek için tabii.com adresine giriş yapılabilir veya mobil uygulama üzerinden kullanıcı hesabı oluşturulabilir. Smart TV uygulaması sayesinde Chelsea - Barcelona maçları büyük ekranda da izlenebiliyor.

CHELSEA BARCELONA MAÇI ŞİFRELİ Mİ, HANGİ KANAL VERİYOR?

Chelsea - Barcelona maçı Türkiye’de yalnızca Tabii Spor tarafından yayınlanıyor ve platform üyelik gerektiriyor. Dolayısıyla karşılaşma şifreli bir dijital hizmet üzerinden ekrana geliyor.

Tabii Spor’un haricinde Türkiye’de maçın yayınlandığı herhangi bir uydu veya kablo kanalı bulunmuyor. İzlemek isteyenlerin platforma abone olması gerekiyor.

CHELSEA BARCELONA MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler Tabii’nin resmi mobil uygulamasını veya internet sitesini kullanarak yayına ulaşabiliyor. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra “Spor” bölümünden menüsüne erişilebiliyor.

Tabii, Smart TV desteği sayesinde kullanıcıların büyük ekranda izleme deneyimine ulaşmasına da olanak sağlıyor. Özellikle maçların HD kalitede verilmesi, izleyicilere yüksek görüntü netliği sunuyor.

CHELSEA - BARCELONA İSTATİSTİKLERİ

Chelsea - Barcelona arasında bugüne kadar Şampiyonlar Ligi’nde 14 mücadele oynandı. Bu maçlarda iki taraf da 4’er kez kazandı, 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Barcelona’nın son dönemdeki maçlarında hücum hattının etkili olduğu görülüyor. Son altı maçın beşinde en az üç gol atan Katalan ekibinde Lewandowski’nin ligdeki iki maçta attığı 4 gol dikkat çekiyor. Chelsea’de ise genç forvet Estevao’nun 4 maçta 2 golü bulunuyor.

