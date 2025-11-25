Chelsea Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nde dev karşılaşma

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası kapsamında İspanya devi Barcelona, İngilzi devi Chelsea ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İki devin karşı karşıya geleceği karşılaşma bugün oynanacak.

Futbolseverler tarafından karşılaşmanın başlamasına saatler kala Chelsea - Barcelona maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

CHELSEA - BARCELONA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Stamford Bridge'de oynanacak olan Chelsea - Barcelona maçını taraftarlar Tabii Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler.

Chelsea bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve mağlubiyet aldı. 7 puan toplayan İngiliz devi Barcelona karşısında galibiyet alarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Chelsea gibi 7 puanda yer alan Barcelona'da Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve mağlubiyet elde etti. İspanya devi, Chelsea'yi deplasmanda yenerek ilk 8'e yükselmek istiyor.

CHELSEA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası kapsamında oynanacak olan Chelsea - Barcelona maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'te başlayacak.

UEFA tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.

CHELSEA - BARCELONA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Chelsea'de karşılaşma öncesinde Levi Colwill, Dario Essugo, Romeo Lavia ve Cole Palmer'ın sakatlığı bulunuyor. Dört futbolcu da Barcelona maçında forma giyemeyecek.

Barcelona tarafında ise Gavi, Marc-Andre ter Stegen ve Pedri yaşadıkları sakatlıktan dolayı karşılaşmada oynamayacaklar.

Chelsea - Barcelona maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Chelsea: Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Pedro, Garnacho; Delap

Barcelona: J. Garcia; Kounde, E. Garcia, Cubarsi, Balde; Casado, De Jong; Yamal, Lopez, Torres; Lewandowski