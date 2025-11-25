Menü Kapat
Kuyumcu çalışanının elini ayağını bağlayıp 5 kilo altın çaldı

Ordu'nun ilçesinde hırsızlığı kameraya yansıdı. Reşadiye Caddesi üzerinde bulunan Yılmaz Kuyumculuk isimli iş yerinde kimliği henüz belirlenemeyen, silahlı ve kafasında kask bulunan bir kişi, Yılmaz Şerbetçi'ye ait iş yerine girerek çalışanı kapıları kapatmasını söyledi. Çalışanın, hırsızın bu isteğine yerine getirmemesi üzerine bir süre sonra hırsız, iddiaya göre iş yerinde çalışanın el ve ayağını bağladı, sonrasında ise vitrinde bulunan altınları çalarak kayıplara karıştı.
İş yeri sahibi Yılmaz Şerbetçi, "Emniyet gerekli bilgileri ve kayıtları aldı, sonrasına bakılacak. Hırsız içeriye silahla girmiş, elemanımızı yere yatırmış ve elini ve ayağını bağlamış. Kar maskeli ve kasklı imiş" dedi.
Görgü tanığı Hakan Demiroğlu ise, "Şüpheli şahıs saat 11.00'den bu yana buralarda. Sürekli buralardaydı, soracakken buradan ayrıldı. Karşı taraftaki kuyumcuya giriyor ve yapıyor. Akşama kadar elinde eldiven, kafasında kask buralarda dolaştı" diye konuştu.

