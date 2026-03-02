Menü Kapat
Otobüs ile minibüs çarpıştı! O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi ile Gazimagosa Caddesinin kesiştiği kontrollü kavşakta meydana gelen kaza, yolculara panik yaşattı. Gazimagosa caddesinden gelip kavşağa giriş yapan sürücü Şahin Ö.(63) yönetimindeki , Ankara caddesinde seyir halinde olan Sürücü Hakan A.(35) yönetimindeki özel halk otobüsüne yandan çarptı. Kaza sonucu sürücüler ile otobüsteki yolcu Necla Y. yaralandı. özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

